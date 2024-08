Uvlačite trbuh da bi izgledali mršavije? To bi moglo biti opasno za vaše zdravlje.

Podijeli :

Ako želite djelovati mršavije, vjerojatno ste to već radili, odnosno brzo ste uvlačili trbuh kako biste djelovali vitkije. No, to nije trajno rješenje.

Postoji opasnost od ozbiljnih tjelesnih posljedica, smatraju liječnici opće prakse dr. Christoph Specht i ortoped Dr. Bernd Saur, piše Fenix magazin.

Tanak struk, ravan trbuh savršeno tijelo ideali su modnog svijeta i društvenih mreža koji stvaraju potencijal za ponašanje i to kod svih dobnih skupina. Pritisak da se prilagodimo ovom shvaćanju ljepote može biti velik.

Mnogi ljudi vjerojatno ne razmišljaju o uvlačenju trbuha za fotografiju kako bi sakrili neželjene masne stanice. Ali ako ova iznimka postane pravilo to može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema.

Što se događa tijelu?

Kada se središte tijela svjesno uvuče, trbušni mišići se napinju i gornji dio tijela djeluje ravnije. Međutim, volumen tijela ostaje isti. To znači da su organi izbačeni iz svog normalnog položaja i šire se gore-dolje.

Dijafragma je stisnuta prema gore, sužavajući tako prsnu šupljinu. To nema ozbiljnih posljedica za srce, ali je smanjen volumen pluća. Prema donjoj polovici tijela raste pritisak na dno zdjelice, zbog čega pate mišići dna zdjelice.

Ako želite ravan trbuh, jedite ovo za večeru

Specht kaže kako kratkotrajna kontrakcija želuca ne predstavlja nikakvu opasnost, to je više vježba mišića. “Ali ako to radite stalno, onda jačate trbušne mišiće, ali istovremeno negativno utječete na bitno unutarnje organe”, rekao je.

Objašnjava da neprestano usisavanje želuca dovodi do otežanog disanja ili češćih udisaja manjeg volumena. Zbog toga se dijelovi pluća više ne ventiliraju, što uzrokuje pogoršanje funkcije pluća. Osim toga, ne treba podcjenjivati ​​povećani pritisak na mišiće dna zdjelice, osobito kod žena.

“U najgorem slučaju to može dovesti do inkontinencije, barem u srednjoj i starijoj dobi”, upozorava Specht.

Saur trend uvlačenja trbuha smatra nezdravim. Konstantno usisavanje trbuha dovodi do skučenog i nefiziološkog položaja, tako da kretanje tekućine više nije moguće. “To utječe na cijelu preostalu potpornu strukturu torza”, kaže Saur.

Osim što otežava disanje, neprestano usisavanje želuca negativno utječe na funkciju kralježnice i mišića jezgre. Kratkoročno i srednjoročno, za očekivati ​​je bolna začepljenja u trupu i ograničeno kretanje.

“Očekivano je i trajno oštećenje držanja”, upozorava liječnik koji je zaključno i dodao kako postoje potencijalne psihološke posljedice redovnog uvlačenja trbuha.

