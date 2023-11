Većina Amerikanaca ne bi se ponovno obratila telefonskom broju za pomoć mentalnom zdravlju

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Američki telefonski broj za pomoć mentalnom zdravlju, 988 primio je milijune poziva, SMS-ova i internetskih poruka od svog pokretanja u ljeto 2022., ali nova studija pokazuje da je to daleko od dostizanja punog potencijala.

Prema istraživanju objavljenom u časopisu “JAMA Network Open”, ljudi s teškim psihološkim problemima vjerojatnije su od drugih čuli za 988 i koristili ga kao uže za spašavanje. Ali sve u svemu, samo četvrtina ljudi izjavila je da će se vrlo vjerojatno obratiti 988 u budućnosti ako oni ili voljena osoba doživljavaju mentalnu krizu ili suicidalnost i manje od trećine ljudi s teškim psihičkim problemima koji su već pokušali vrlo je vjerojatno da će ga ponovno upotrijebiti.

“Guranje stvari pod tepih” je ipak korisno? Nova studija kaže da potiskivanje negativnih misli može biti dobro za mentalno zdravlje

“Pokretanje telefonske linije 988 bio je ključan korak za rješavanje sve veće potrebe Amerike za uslugama pomoći mentalnom zdravlju, ali moramo doći i do toga da postoji veliki broj korisnika koji su bili u ozbiljnoj nevolji, a ne bi ponovno koristili broj. Znači li to kako nam je potrebna bolja obuka, više resursa ili drugih rješenja?”, rekao je za CNN Michael A. Lindsey, dekan “Silver School of Social Work” Sveučilišta u New Yorku i koautor nove studije.

Nalazi studije se temelje na nacionalno-reprezentativnom istraživanju oko 5000 ljudi iz lipnja. Psihološki distres procijenjen je na temelju samoprijavljenih odgovora na standardizirani skup pitanja o osjećajima i iskustvima. Smatralo se da će ispitanici “vrlo vjerojatno” koristiti broj ako su tu vjerojatnost ocijenili s najmanje 6 na ljestvici od 7 stupnjeva, piše CNN.

Linija za spašavanje 988 pokrenuta je u srpnju 2022., prelazeći s Nacionalne linije za prevenciju samoubojstava na širi fokus i jednostavniji pozivni broj. Od tada je 988 primio oko 6,5 milijuna poziva, poruka i chatova, uključujući više od 500.000 samo u rujnu, prema podacima koje je objavila Uprava za zlouporabu supstanci i mentalno zdravlje američkog Ministarstva zdravstva i ljudskih usluga. CNN je kontaktirao agenciju za njihovu perspektivu o uspjehu linije spašavanja izvan broja poziva.

Ozbiljna kriza mentalnog zdravlja

Dok se SAD suočava s ozbiljnom krizom mentalnog zdravlja, stručnjaci naglašavaju koliko je važan alat kao što je broj 988. Monica Johnson, direktorica ureda za koordinaciju 988 i koordinaciju kriznih stanja, za CNN nazvala je to “najtransformativnijom inicijativom u brizi o bihevioralnom zdravlju” koju je vidjela u svojoj desetljećima dugoj karijeri.

A zbog kritične potrebe još je važnije da to bude ispravno.

“Nipošto ne mislim da bi naši podaci trebali ukazivati ​​na neuspjeh”, rekao je Jonathan Purtle, izvanredni profesor na Sveučilištu “New York School of Global Public Health” koji je vodio novo istraživanje. “Ovo nam treba u ovoj zemlji i to je velika stvar. Vrlo je novo i razumno je da će trebati neko vrijeme da se doista ispravno napravi.”

Uspjeh linije 988 uključivao bi aktivno upravljanje akutnom krizom i pomogao u povezivanju ljudi sa širim resursima mentalnog zdravlja, rekao je.

“To je aktivno slušanje uz podršku i procjena. To je put u sustav”, rekao je. “U idealnom svijetu, uspjeh izgleda kao da dobijete sve to na poziv, ali i da dobijete naknadnu skrb u dobrom sustavu podrške nakon što prekinete telefon ili završite slanje poruka.”

Značajno je da je dodatnom analizom podataka ankete također utvrđeno da je manje vjerojatno da će se ljudi koji doživljavaju psihološke probleme obratiti i drugim izvorima podrške za mentalno zdravlje, rekao je Purtle, uključujući psihologe, psihijatre, prijatelje i članove obitelji.

“Interakcije broja 988 trebale bi ljudima ostaviti osjećaj nade i resurse kojima mogu pristupiti i od kojih mogu imati koristi. Uspješne interakcije s linijom bile bi kulturno kompetentne i njima bi se upravljalo lokalno,” rekla je Lindsey.

Ali kako bi to bilo ispravno i nakon toga zahtijevat će bolju obuku stručnjaka za mentalno zdravlje, rekli su autori studije.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

“Licemjerno je da se “slavonsku sirotinju” kažnjava radi ustaškog uzvika, a prominentnog glazbenika ne” Gotovo 60 ljudi otpušteno iz MUP-a jer nisu prošli državne ispite