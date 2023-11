“Licemjerno je da se “slavonsku sirotinju” kažnjava radi ustaškog uzvika, a prominentnog glazbenika ne”

Podijeli :

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković bio je gost Novog dana u kojem je komentirao kaznu koju je Hrvatski nogometni savez dobio od UEFA-e zbog ponašanja dijela navijača na utakmici Hrvatska - Turska koja je 12. listopada odigrana u Osijeku u okviru Europskih kvalifikacija za EURO 2024, ali i zadržavanje Bad Blue Boysa u Grčkim zatvorima te uništavanje spoemnika književniku Miljenku Smoji u Splitu.

“Prošli smo sjajno, no ne mislim da je HNS poduzeo sve što je mogao poduzeti. Nisam vidio predsjednika HNS-a niti ključne osobe koje bi podijelile javnosti što HNS misli poduzeti u budućnosti. Jako sam zadovoljan ovom odlukom, dobro smo prošli. Tu je pravosuđe dalo ruku HNS-u da se na neki način saniraju posljedice neprimjerenog uzvikivanja na stadionu. Poruka bi bila dobra kad bi ona bila dosljedna. Mislim da smo iz vida izgubili nešto jako bitno, a to je da ne postoji praksa naših sudova i zakonodavni okvir. Visoki prekršajni sud kod jednog našeg prominentnog glazbenika zauzeo je stav da uzvik “Za dom spremni” nije prekršaj. Licemjerno je da se nekakvu slavonsku sirotinju, pod navodnicima, kažnjava zbog tog uzvika, a nekog tko nije u tom socijalnom statusu se ne kažnjava i kaže se da je to što uzvikuje u redu. Mi kao društvo moramo odrediti je li to prihvatljivo ili nije”, kazao je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.

Navodi da trideset godina imamo problema s principijelnosti.

“Sad se postavljaju pitanja kako to da ljudi između 30 i 40 godina starosti izvikuju “Za dom spremni”, a nitko ih nije naučio da je ustaški režim bio zločinački.

“Je li Marijan Kustić izašao u javnost i rekao da nije prihvatljivo da navijači uzvikuju taj pozdrav? Poslao je niže rangiranog službenika HNS-a. Njegov posao je da jasno kaže što se misli o tome”, kazao je te se dotaknuo i navijača BBb-a koji se još nalaze u zatvorima u Grčkoj.

“Grčka je poprilično nesigurna što se tiče pravosuđa. Grci su jedina navijačka nacija koja u obračunima navijača koristi noževe. Ovo što se dogodilo nije nešto što je za Grčku neobično. No, mislim da od stotinjak ljudi u grčkim zatvorima, barem 95 njih ne bi trebalo biti ondje. Potpuno je nemoguća misija predviđati što će se događati u Grčkoj. Oni su otišli na dogovorenu navijačku tučnjavu, nisu napravili ništa strašno što bi zavrijedilo ovakav tretman. No, dogodila se tragedija i čovjek je ubijen. Ne mislim de će se tu netko usrećiti s odštetom. Mislim da je najvažnije ljude vratiti u Hrvatsku pa da se onda razmišlja kako će se sanirati posljedice tog događaja”, kazao je.

Odvjetnik navodi da je Zakon koji se odnosi na predaju navijača dosta rastezljiv jer država ima manevarskog prostora.

Dotaknuo se i oštećivanja kipa književnika Miljenka Smoje u Splitu.

“Naš jedini problem je što imamo zakone, a ne primjenjujemo ih. Mi možemo postaviti videonadzor, postoje zakoni koji se odnose na tu problematiku. Onaj tko oštećuje, može dobiti i do 30 ili 60 dana zatvora. Onaj koji je to napravio na Smojinom kipu, zapravo ne zna tko je Smoje i što on znači za povijest tog grada. Sterilno društvo sigurno nećemo ostvariti, ali idemo ih smanjiti. Da bi se stanje popravilo, moramo krenuti od vrha, a ne od dna”, zaključio je.

