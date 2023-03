Viskosuplementacijom izbjegnite operaciju!

Podijeli :

Mnogi pacijenti navode da osjećaju smanjenje boli u vremenskom periodu od tri do pet tjedana nakon primjene injekcija. Prema povratnim informacijama pacijenata koji su radili viskosuplementaciju, najznačajnija razina ublažavanja boli dolazi dva do tri mjeseca nakon prve injekcije.

Što je osteoartritis?

Osteoartritis je kronična degenerativna bolest zglobova. Javlja se kao prirodna posljedica starenja. Starenjem se povećava količina vode u hrskavici, dok se proteini hrskavice polako degeneriraju. To rezultira trošenjem i propadanjem hrskavice.

Uloga zglobne hrskavice je da služi kao meko vezivno tkivo koje čini potporu među kostima te olakšava klizanje zglobnih površina. Trošenjem hrskavice gubi se stabilnost i elastičnost zgloba te dolazi do trenja među kostima. To u konačnici dovodi do boli i smanjenja pokretljivosti tog zgloba. Također, može doći i do rasta koštanih izbočina koji uzrokuju još jaču bol te još manju pokretljivost.

Iako se osteoartritis ne može u potpunosti izliječiti, postoje metode koje mogu značajno umanjiti bolnost. Jedna od tih metoda je viskosuplementacija.

Što je viskosuplementacija?

Terapijska metoda aplikacije hijaluronske kiseline direktno u zglob. Time se smanjuje bol te poboljšava pokretljivost zgloba. Također, usporava se progresija osteoartritisa te odgađa operacijsko liječenje u smislu ugradnje umjetnog zgloba Viskosuplementaciju preporučuje i izvodi specijalist ortoped. Prvo je potrebno obaviti specijalistički pregled kako bi liječnik specijalist ustanovio u kojem je stanju zglob te koja je metoda liječenja najoptimalnija.

Rezultati viskosuplementacije

