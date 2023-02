Zabrinjavajući trend: Stopa raka u porastu među mlađima

Podijeli :

Izvor: COLIN CUTHBERT / Sciencephoto / Profimedia

Stopa raka u porastu je među mladim stanovništvom, pokazalo je nedavno istraživanje, a ovaj alarmantni trend mogao bi značiti da se radi o globalnoj epidemiji.

Studija koju su proveli istraživači u bolnici u Bostonu otkriva da je “u prethodnih nekoliko desetljeća stopa određenih vrsta raka dijagnosticirana mlađima od 50 godina porasla u nekoliko zemalja”.

Radi se o raku dojke, debelog crijeva, endometrija, jednjaka, žuči, glave i vrata, bubrega, jetre, koštane srži, gušterače, prostate, želuca i štitnjače, prenosi Eat This.

Postoji nekoliko teorija o tome zašto raste broj slučajeva raka među populacijom mlađom od 50.

“Očiti odgovor je da se radi o ljudima koji vode sjedilački način života, manje vježbaju i konzumiraju prerađenu hranu”, kaže Bhavana Pathak, hematologinja i onkologinja u institutu za rak MemorialCare u Kaliforniji.

I dok ovo zasigurno nisu dobre vijesti, Američko društvo za borbu protiv raka (ACS) kaže da padaju izgledi za smrtni ishod.

“Rizik smrti od raka u SAD-u pao je u posljednjih 28 godina”, pokazuju statistike ACS-a. Smrtnost od raka za muškarce i žene ukupno je pala za 32 posto u 2019. godini u usporedbi s rekordnom razinom 1991. To se dijelom može objasniti povećanjem postotka pojedinaca koji preživljavaju dulje s rakom pluća, djelomično zbog rane detekcije.

Zašto je stopa raka u porastu?

“Mnogi su mogući razlozi za to”, kaže onkolog Anton Bilchik, “no postoji jasna povezanost između pojave raka i sjedilačkog načina života, pretilosti, pušenja i procesuirane hrane. Svi ti faktori izazivaju upale i dovode do poremećaja u mikrobiomu i imunološkom sustavu.

Ovi poremećaji poništavaju zaštitni učinak stanica kojima se prevenira rak, ali i stimuliraju druge stanice da stvaraju rak. Također je moguće da poboljšani testovi za otkrivanje raka (mamografija, kućni DNK testovi, kolonoskopija) i javne kampanje za edukaciju motiviraju mlade da se češće testiraju, što dovodi i do veće stope detekcije. Valja naglasiti i da napokon postoji bolje shvaćanje važnosti obiteljske povijesti bolesti i genetike koja izaziva rak u mlađoj dobi.

Sean Marchese, registrirani medicinski tehničar s iskustvom u onkološkim kliničkim testiranjima i preko 20 godina iskustva u njezi pacijenata s rakom kaže: “Prema statistikama objavljenima za 2023., stopa nekih vrsta raka, kao što je rak prostate, u porastu je. Rak prostate drugi je najčešći uzrok smrti u muškaraca, a porastao je 3 posto godišnje od 2014. do 2019. Nejasno je zašto dolazi do pojave konkretnih vrsta raka, no povećana stopa testiranja i precizne dijagnostičke metode pronalaze više slučajeva. Rak se pojavljuje u sve više odraslih ispod 50 godina, što bi se moglo objasniti lošim životnim stilom i prehranom. Također je moguće da se sada otkrivaju rakovi koji bi prije bili neotkriveni. Danas imamo naprednu tehnologiju, a ljudi mlađi od 60 godina češće se testiraju.”

Zašto je rak još uvijek vodeći uzrok smrti iako se danas lakše liječi?

“Liječenje raka zaista se neizmjerno poboljšalo, postalo je fokusiranije i personaliziranije. No nastavljamo vidjeti veliku učestalost zbog starenja populacije i biologije raka”, kaže dr. Pathak.

“Mnoge vrste raka danas su lakše izlječive nego ranije, no druge, poput raka gušterače, još uvijek su otporne na kemoterapiju i otkriva ih se u poodmaklom stadiju. S porastom pacijenata kojima je dijagnosticiran rak, pogotovo u mlađoj dobi, razumljivo je da je to drugi vodeći uzrok smrti. Optimistični smo da će se to promijeniti s još efikasnijim dijagnostičkim metodama, boljim shvaćanjem razvoja raka i dostupnošću novih terapija”, kaže dr. Bilchik.

“Činjenica je da još uvijek nemamo lijek za mnoge velike vrste raka. Smrtnost je od 1991. pala za 33 posto, što je oko 3.8 milijuna smrti. Mnogim pacijentima dostupno je više opcija za liječenje agresivnih vrsta raka, a bolest se i otkriva u ranijim stadijima. Ipak, stopa razvoja raka u generalnoj populaciji još uvijek je zabrinjavajuća. Moramo učiniti više kako bi spriječili rizike koji dovode do razvoja raka”, upozorava Marchese.

Kako smanjiti rizik od razvoja raka?

Dr. Bilchik kaže: “Općepoznato je da vježbanje, zdrava prehrana temeljena na voću i povrću, izbjegavanje pušenja i pretilosti, kao i smanjeni unos crvenog mesa i prerađenih namirnica smanjuju rizik od razvoja raka.”

Marchese dodaje: “Svi se mogu educirati o vlastitom riziku za razvoj raka proučavanjem obiteljske povijesti i načina na koji njihova okolina i životni stil mogu pridonijeti razvoju bolesti. Prestanak pušenja i zdrava prehrana očita su rješenja, no postoje i druge strategije kao što je čuvanje zdravlja srca i pravilne terapije za dijabetes.”

Marchese savjetuje da svatko od nas razgovara sa svojim liječnikom o primarnim faktorima rizika i kako ih izbjeći. “Pripazite na opasne kemikalije u svojoj okolini koji bi mogli biti kancerogeni, kao što su radon, azbest, dim ili druge čestice,” dodaje.

Što mlađi od 50 trebaju znati o raku?

“Stope raka ponajviše rastu među mlađima od 50 godina. Ovo nije bolest za starije. Treba što je ranije moguće posvetiti pažnju životnom stilu, vježbanju i zdravoj prehrani,” govori dr. Bilchik. “Nadalje, mlađi pacijenti moraju biti upoznati s uputama za preventivno testiranje na neke od češćih oblika raka kao što su rak dojke ili debelog crijeva.”

Marchese dodaje: “Ljudi mlađi od 50 koji su zabrinuti zbog porasta stope raka moraju biti svjesni da opća stopa smrtnosti od raka pada. Ljudi danas žive duže, ugodnije živote nakon dijagnoze. I dok se još uvijek čini da smo daleko od otkrića lijeka, terapije postaju sve sigurnije i efikasnije za sve vrste raka.”

