Zbog pandemije covida usporila čak i borba protiv duhana. Kako?

Svjetski napredak u politikama za suzbijanje korištenja duhana je po prvi put u 12 godina usporio nakon izbijanja pandemije covida-19, prema analizi objavljenoj u srijedu, koja upozorava da će zbog toga milijuni ljudi diljem svijeta vjerojatno nastaviti pušiti.

Analizu je objavio centar Global Tobacco Control Progress Hub, plod suradnje između neprofitne organizacije Action on Smoking and Health (ASH) u Kanadi i obrazovne ustanove Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Centar prati primjenu zakonodavnog okvira za kontrolu duhana Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), koji predstavlja globalni sporazum usmjeren na borbu protiv pušenja.

Rezultati analize su pokazali da je između 2020. i 2022. godine došlo do usporavanja implementacije šest ključnih mjera iz sporazuma, uključujući povećanje poreza, zabranu reklamiranja i promocije te pravila o zabrani pušenja na javnim mjestima.

Les Hagen, čelnik ASH-a u Kanadi, rekao je da je razumljivo da je pandemija skrenula pozornost vlada, no da je usporavanje “uznemiravajuće” te je pozvao države da pojačaju vlastite napore.

Upozorio je da bi odstupanje od implementacije moglo imati “ozbiljne posljedice za milijune ljudi diljem svijeta, naročito ako se nastavi”.

Analiza se temelji na izvješćima koje su zemlje poslale WHO-u, rekao je Hagen. Dvije trećine zemalja ili nisu zabilježile nikakav napredak ili su izvijestile o pogoršanju implementacije ključnih politika o duhanskim proizvodima, a samo je jedna trećina prijavila poboljšanje.

Najveća pogoršanja su zabilježena u zemljama s niskim dohotkom, a naročito na istočnom Sredozemlju i u jugoistočnim azijskim regijama, objavio je centar.

Šest ključnih politika je pokazalo da uspješno smanjuju stopu pušača kada ih se implementira, kazao je Hagen, dodavši da milijuni ljudi, koji bi inače prestali pušiti, vjerojatno i dalje konzumiraju duhanske proizvode zbog neuspjeha u implementaciji.

Duhan ubija do polovice svojih korisnika koji ne prestanu pušiti, prema WHO-u.

Zasebno izvješće mreže akademskih i javnozdravstvenih organizacija STOP te centra Good Governance in Tobacco Control objavljeno prošlog tjedna je također otkrilo pogoršanje u implementaciji drugog dijela sporazuma WHO-a usmjerenog na sprečavanje uplitanja duhanske industrije u javne politike.

