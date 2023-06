Podijeli :

Robin Worrall/Unsplash

Problemi sa zgrušavanjem krvi su ozbiljni. Ako vam se krv ne zgrušava, to bi moglo dovesti do iskrvarenja. Ako vam se krv pretjerano zgrušava, postoji rizik od tromboze, koja može izazvati srčani udar.

Liječnici mogu testirati zgrušavanje vaše krvi, ali uskoro ćete možda moći napraviti test sami kod kuće koristeći svoj pametni telefon.

Ranije ovog tjedna, Martin Cooper, čovjek koji je vodio tim koji je razvio prvi mobilni telefon ikada – bež ciglu s tipkama i bez zaslona – predvidio je da vjeruje da će mobiteli postati vitalni alat za praćenje našeg zdravlja. To obećanje se već ostvaruje, piše BBC.

U ožujku 2022. znanstvenici sa Sveučilišta Washington upotrijebili su iPhone za otkrivanje zgrušavanja u jednoj kapi krvi. Koristili su senzor uređaja Lidar (otkrivanje i domet svjetlosti), koji koristi pulsne zrake za izradu 3D slika okoline telefona. To je tehnologija koja vašem uređaju omogućuje točna mjerenja objekata ili udaljenosti radi spajanja stvarnog i virtualnog svijeta s proširenom stvarnošću. Primjerice, može pokazati kako bi komad namještaja mogao izgledati u vašoj sobi i također može pomoći u poboljšanju autofokusa prilikom snimanja fotografija.

No pokazalo se da je senzor dovoljno precizan da uhvati koagulaciju u krvi – i u mlijeku. Laserski impulsi proizvode prepoznatljive “šare pjega” dok se svjetlost raspršuje po tekućini, ovisno o njenoj viskoznosti. Različiti sadržaji masti u mlijeku, primjerice, mijenjaju uzorak na vidljiv način, kao i krv dok se zgrušava.

Istraživači su otkrili da mogu razlikovati zgrušanu i nekoaguliranu krv iz sićušne kapljice stavljene na predmetno staklo. U novijem razvoju, tim je također koristio vibracijski motor i kameru na pametnom telefonu za praćenje kretanja mrlje bakra u kapi krvi za procjenu zgrušavanja.

Neprimjetne promjene u protoku krvi u licu

Drugi istraživači razvijaju tehnike koje koriste kameru u vašem telefonu za mjerenje drugih aspekata zdravlja srca, poput krvnog tlaka.

Istraživači sa Sveučilišta u Torontu, Kanadi i Hangzhou Normal University u Kini, a razvili su algoritme koji mogu uhvatiti neprimjetne promjene u protoku krvi u licu iz videozapisa snimljenih samih sebe koristeći prednje kamere na pametnim telefonima.

Drugi tim kineskih znanstvenika razvio je algoritme dubinskog učenja koji mogu otkriti druge znakove zdravlja srca iz četiri fotografije snimljene pametnim telefonom – pogled sprijeda, dvije fotografije iz profila i jedna na kojoj gledate prema dolje. Čini se da se algoritam usredotočio na suptilne promjene na obrazima, čelu i nosu, kao što su bore i nabori te masne naslage ispod kože koje je teško otkriti ljudskim okom.

Moglo bi ispravno otkriti srčanu bolest u 80% slučajeva, iako je ova metoda netočno identificirala rizik u 46% slučajeva, što znači da bi moglo izazvati nepotrebnu tjeskobu među pacijentima ako ne potraže daljnju profesionalnu medicinsku dijagnozu.

Uređaj bi mogao biti “jeftin, jednostavan i učinkovit” način identificiranja pacijenata koji trebaju daljnje pretrage, kažu kardiolozi iz Nacionalnog centra za kardiovaskularne bolesti u Kini, koji su stajali iza studije.

Također postoji nada da bi pametni telefoni čak mogli pružiti jeftiniji i prenosiviji način dijagnosticiranja srčanih bolesti koje je teže uočiti. Jennifer Miller, kardiologinja u Dječjoj bolnici u Los Angelesu i inženjeri na Sveučilištu Južne Kalifornije razvili su prototip ručnog ultrazvučnog skenera koji se može povezati s pametnim telefonom za izradu ehokardiograma koji mogu pratiti kako krv teče kroz srce.

Iako su mnoge od ovih tehnologija još uvijek u fazi istraživanja i probnog razvoja, već postoje neki načini provjere vašeg zdravlja pomoću telefona.

Elizabeth Woyke, autorica knjige The Smartphone: Anatomy of an Industry, ukazuje na američki start-up pod nazivom Riva koji prati krvni tlak pomoću kamere na telefonu i bljeskalice. “Stavite svoje prste na kameru pametnog telefona i onda on mjeri oblike valova u vašim krvnim žilama kako bi pratio vaš krvni tlak. To je na neki način nevjerojatno”, kaže ona.

