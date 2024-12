Liječnici otkrivaju deset neobičnih znakova da vam fali vitamina C

Podijeli :

Vitamin C je neophodan za zdravlje. Srećom, većini zdravih odraslih osoba dovoljno je jednostavno unijeti odgovarajuće razine vitamina C putem prehrane. Međutim, neki ljudi mogu zbog loše prehrane, temeljnog zdravstvenog stanja ili određenih životnih navika koje ograničavaju apsorpciju, razviti nedostatak vitamina C.

Prema liječnicima, ovo je prvih 10 znakova da imate nedostatak vitamina C.

Umor i slabost

Oscilacije u razinama energije mogu biti rani pokazatelj nedostatka vitamina C. Zapravo, jedan od najranijih znakova nedostatka vitamina C je uporan umor i opća slabost.

Bolovi u ustima mogu biti znak da vam nedostaje vitalni vitamin

Česte modrice

Još jedan uobičajeni znak nedostatka vitamina C su česte ili neobjašnjive modrice.

Sporo zacjeljivanje rana

Ako vašoj ozlijedi treba dulje da zacijeli možda patite od niske razine vitamina C.

Krvarenje ili otečene desni

Vaše oralno zdravlje također može biti ugroženo kada su razine vitamina C niske.

Gruba, suha ili ljuskava koža

Dermatološko zdravlje također bi moglo ponuditi naznake o tome unosite li dovoljno vitamina C – osobito ako primijetite da vam je koža gruba, suha ili ljuskava.

Proširene vene ili paučinaste vene

Vitamin C pomaže da stijenke vena ostanu jake i fleksibilne, pa ako ste skloni paučinastim ili proširenim venama, možda vam nedostaje vitamina C.

Bolovi u zglobovima i mišićima

Nije neuobičajeno da oni s artritisom ili drugim oblicima bolova u zglobovima i mišićima uzimaju dodatak vitamina C jer sadrži antioksidanse koji mogu pomoći u smanjenju upale, ublažavanju boli.

Lomljivi ili žličasti nokti

Nokti u obliku žlice mogu imati niz temeljnih uzroka, uključujući autoimune bolesti, hipertireozu i nedostatak željeza. Međutim, ozbiljan nedostatak vitamina C također može uzrokovati ovaj iznenađujući simptom.

Promjene raspoloženja i razdražljivost

Nije neuobičajeno da vitamin C također utječe na raspoloženje i mentalno zdravlje.

Promjenjena tekstura dlaka na tijelu

Konačno, tekstura dlaka na vašem tijelu također može ukazivati ​​na nedostatak vitamina C, osobito ako primijetite da se s vremenom promijenila. Najvjerojatnije ćete primijetiti lomljive, čvrsto stegnute dlačice na nogama i rukama, iako se mogu pojaviti i na tjemenu, licu i drugim dijelovima tijela, piše BestLife.

