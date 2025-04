Kako će Trumpove carine utjecati na Hrvatsku i gdje nam prijeti najteži udar?

Podijeli :

Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić komentirao je u Novom danu kod Nine Kljenak carine američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Ljubo Jurčić rekao je da je nakon Trumpovih mjera bio očekivan pad azijskih i europskih burzi: “To nije pravi pokazatelj situacije, ima više efekata, a glavni je špekulativni. Kada se dogodi nešto radikalno, kao što se dogodilo ovo, špekulanti nastoje to iskoristiti, stvore paniku, sruše cijenu da bi profitirali. Ljudi koji se ne razumiju u tu igru, misle da je to smak svijeta, dolazi do rasprodaja dionica, obveznica, vrijednosnih papira. Kada ovi zaključe da je to dovoljno padne 10, 20 posto, počnu kupovati tako da se burza s prigušenom oscilacijom nekako smiri. Ovaj ponedjeljak je ovakav, ali pravi pokazatelj će biti idući ponedjeljak odnosno pravi pokazatelj će biti za tri tjedna.”

“Izvoz u Ameriku neće prestati”

Tvrdi da je još malo robe prošlo kroz carine, ali da je normalno da će pasti izvoz: “Izvoz u Ameriku neće prestati, smanjit će se u nekim proizvodima više, u nekima manje, to ćemo vidjeti za otprilike tri mjeseca.”

“Trump stvara kaos, nepredvidivost”

Odgovorio je na pitanje kako će se carine reflektirati na američko tržište i Trumpove birače: “On stvara kaos, nepredvidivost. Dok su oni propagirali liberalizam, smanjivanje carina, zadnjih 80 godina Amerika je tu prethodnik, rušila carine jer ima najveće proizvodne kapacitete na zemaljskoj kugli i trebalo im je slobodno svjetskog tržište i slobodan pristup svjetskim resursima. Organizirali su i 750 vojnih baza po svijetu da čuvaju sigurnost trgovačkih putova. Prije 15, 20 godina na svjetlost dana isplivala je Kina s velikim proizvodnim kapacitetima i sve uspješnijom i suvremenijom tehnologijom. Prije 1995. godine Amerika je imala udio u svjetskim proizvodnim kapacitetima iznad 30 posto, a Kina je bila ispod pet posto. Danas udio kineskih proizvodnih kapaciteta je preko 30 posto, a američki oko 15 posto. Isplivala je Kina i odgovara im liberalni sustav u trgovini, koji je izgradila Amerika, tvrde da ih je to puno koštalo i čuvaju te slobodne putove, 750 baza. Koristi od tog liberalnog svijeta i liberalne trgovačke svjetske infrastrukture ima Kina. Amerikanci su stvorili i Europsku uniju, bez Amerike ne bi bilo ni Europske unije. Stvorili su sve međunarodne ekonomske institucije, Svjetsku ekonomsku banku, MMF, Svjetsku trgovinsku organizaciju.”

“Velika zemlja kao što je Amerika ima korist od carina. Zašto? Zato što ni jedan proizvođač ne želi izgubiti veliko američko tržište. Ako oni nametnu carine, kao što su nametnuli od 20 posto, većina tehnoloških kompanija, ako imaju velike dodane vrijednosti, da bi zadržale američko tržište, to im jedini način da zadrže količinu proizvodnje, a da imaju niske troškove proizvodnje, oni će pokušati preuzeti dio carina na račun svog profita, a zadržati američko tržište. Očito da dečki oko Trumpa na to računaju.”, dodao je.

“Najviše bi bili pogođeni s padom turizma”

Istaknuo je kako se u Americi očekuje rast ukupnog dohotka, ali da je pitanje kako će biti raspoređen.

Jurčić je komentirao kako će američke carine utjecati na hrvatsku industriju: “Naša industrije uglavnom posluju s Njemačkom i Italijom. Ako budu pogođene industrije da se uspori izvoz u Ameriku, onda će se usporiti narudžbe od naših kompanija. Drugi utjecaj je da dođe do stagnacije pa se smanji potrošnja u Europi i bude se kupovalo manje naših finalnih proizvoda. Ako dođe do stagnacije dohotka i recesije u Europi, to bi nama bio najveći udar, smanjit će se turistička potrošnja, najviše bi bili pogođeni s padom turizma jer industrije ni nemamo.”

“Europljani su mirno spavali”

Europa uzvraća udarac: Priprema se odgovor na američke carine

Osvrnuo se i na protumjere koje Europa sprema Americi: “Tamo su birokrati koji samo lijepo pričaju i u ovakvim situacijama se uopće ne snalaze. Kina ima sve pripremljeno i sve su znali, s time se nose već 15, 16 godina, a Europljani su mirno spavali, nisu ni primjećivali Kinu i nisu vidjeli što se valja iza brda. Europa tek sada o tome počinje pričati. Kada gledamo Njemačku, Italiju, Španjolsku njih će to puno pogoditi jer su veliki izvoznici u Ameriku, a kada gledate ostalih 20 zemalja, pogodit će ih, ali ne tim intenzitetom kao te zemlje. Amerika vodi politiku razjedinjavanja Europe, Amerika voli jaku Europu, ali ne prejaku. Amerika je lider i u opasnosti je od Kine, Indije, Rusije Brazila. Ova politika se vodi time da Amerika zadrži do kraja stoljeća lidersku ulogu u svijetu i to je puno složenija igra nego carine. One su samo instrument ostvarivanja političkog cilja.”

“Nema državnika u Europi koji ima viziju Europe do 2050. i to je najveći problem Europe, ne znamo što će biti i oni ne znaju što će se dogovoriti u srijedu”, dodao je.

