Pijenje ovog napitka pola sata prije obroka može vam smanjiti apetit i spriječiti prejedanje

Na društvenim mrežama često se dijele razni recepti za napitke koji mogu pomoći u smanjenju apetita i gubitku kilograma. No, stručnjaci se slažu s preporukom napitka od chia sjemenki i vode.

Chia sjemenke bogate su vlaknima i proteinima, a poznato je da su upravo vlakna i proteini ključni za zdravlje crijeva i kontrolu gladi. Djeluju tako da produžuju osjećaj sitosti, vjerojatno sprječavaju prekomjerno konzumiranje i nepotrebno grickanje, čime pomažu u održavanju zdrave prehrane, prenosi Klix.ba.

Ovaj napitak može se pripremiti za manje od pola minute. Sve što vam treba je čaša vode i žlica chia sjemenki, a za okus i dodatne zdravstvene prednosti možete dodati krišku limuna ili limete.

Pijenje čaše vode s chia sjemenkama 30 minuta prije obroka potencijalno može pomoći u smanjenju unosa hrane i boljoj kontroli porcija.

Registrirana dijetetičarka i nutricionistica Tara Collingwood podržala je ovo mišljenje, izjavivši da chia sjemenke mogu spriječiti osjećaj gladi jer im treba više vremena za probavu.

“Chia sjemenke pružaju osjećaj sitosti i mogu pomoći u sprječavanju gladi i kasnijeg prejedanja, sve dok osoba pazi na količinu i osluškuje vlastito tijelo – je li gladna ili sita”, navodi nutricionistica Collingwood.

Samo jedna žlica chia sjemenki u vodi mogla bi vam pomoći da se osjećate sito i spriječite prejedanje. Konzumacija chia vode ujutro osobito može poboljšati probavu i rad crijeva.

Jedno istraživanje pokazalo je da su se osobe koje su za doručak konzumirale između sedam i 14 grama chia sjemenki u jogurtu osjećale sitije i jele manje u usporedbi s onima koje su jele jogurt bez sjemenki. U drugom istraživanju, znanstvenici su zaključili da povećan unos chia sjemenki može smanjiti količinu visceralne masnoće.

Također, pregled objavljen u časopisu Journal of Medical and Health Sciences zaključio je da chia sjemenke, kada se konzumiraju u sklopu niskokaloričnih dijeta, mogu dovesti do “značajnog gubitka tjelesne težine”. Međutim, iako su ova istraživanja obećavajuća, potrebna su dodatna ispitivanja na ljudima.

Važno je imati na umu da uključivanje chia sjemenki u prehranu samo po sebi možda neće izravno dovesti do mršavljenja, ali može biti koristan dodatak kao dio zdrave i uravnotežene prehrane.

Tko ne bi smio jesti chia sjemenke?

Neophodno je piti dovoljno vode prilikom konzumacije chia sjemenki zbog njihovog visokog udjela vlakana. To će pomoći probavi i smanjiti rizik od zatvora, nadutosti i drugih probavnih problema koje može izazvati prekomjeran unos vlakana bez dovoljnog unosa tekućine.

Chia sjemenke sigurnije su i ugodnije za konzumaciju ako ih prethodno potopite u vodi, jer njihova sirova konzumacija u većim količinama može predstavljati rizik od gušenja.

