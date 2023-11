Znate li da upotreba marihuane povećava rizik od srčanog udara, zatajenja srca i moždanog udara?

Podijeli :

Starije osobe koje ne puše duhan, ali koriste marihuanu, bile su izložene većem riziku od srčanog i moždanog udara kada su hospitalizirane, dok su osobe koje svakodnevno koriste marihuanu imale 34% veću vjerojatnost da će razviti zatajenje srca, pokazuju dvije predstavljene nove neobjavljene studije Američkog udruženja za srce u Philadelphiji, prenosi CNN.

“Podaci promatranja snažno upućuju na činjenicu da… uporaba kanabisa u bilo kojem trenutku, bilo u rekreacijske ili medicinske svrhe, može dovesti do razvoja kardiovaskularnih bolesti”, za CNN objasnio je Robert Page, predsjednik grupe volontera časopisa American Heart 2020.

Preporuke AHA savjetuju ljudima da se suzdrže od pušenja ili upotrebe bilo koje tvari, uključujući proizvode od kanabisa, zbog potencijalne štete za srce, pluća i krvne žile.

“Najnovije istraživanje o uporabi kanabisa pokazuje da pušenje i udisanje kanabisa povećava koncentraciju karboksihemoglobina u krvi (ugljični monoksid, otrovni plin), katrana (djelomično izgorjela zapaljiva tvar) slično učincima udisanja duhanske cigarete, a oba su povezana na bolesti srčanog mišića, bolove u prsima, poremećaje srčanog ritma, srčane udare i druga ozbiljna stanja,” rekao je Page, profesor na odjelu za kliničku farmaciju i fizikalnu medicinu/rehabilitaciju.

“Morate se odnositi prema ovome kao prema bilo kojem drugom faktoru rizika i iskreno razumjeti rizike koje ste preuzimali”, rekao je.

Sve veći problem među starijim osobama

Upotreba marihuane je u porastu među starijim osobama. Studija iz 2020. pokazala je da se broj starijih osoba u Americi starijih od 65 godina koji sada puše marihuanu ili koriste jestivu hranu udvostručio između 2015. i 2018. Studija iz 2023. pokazala je da je prekomjerno opijanje i konzumacija marihuane prošlog mjeseca među ljudima starijima od 65 godina porasla za 450% između 2015. i 2019. godine.

Gotovo tri od svakih 10 korisnika marihuane razviju ovisnost o travi koja se naziva poremećaj upotrebe kanabisa. Smatra se da je osoba ovisna o travi kada osjeti žudnju za hranom ili nedostatak apetita, razdražljivost, nemir te poteškoće s raspoloženjem i spavanjem nakon prestanka pušenja, prema Nacionalnom institutu za zlouporabu droga.

Upotreba marihuane postaje ovisnost kada osoba ne može prestati koristiti travu iako ona ometa mnoge aspekte života.

Kronična stanja

Starije odrasle osobe često razviju brojna kronična stanja do dobi od 65 godina koja izgleda pogoršavaju učinak marihuane, prema jednoj od studija koja je ispitivala bolničke kartone za odrasle osobe starije od 65 godina s poremećajem upotrebe kanabisa koji nisu pušili duhan.

“Ono što je jedinstveno u našoj studiji je da su pacijenti koji su koristili duhan bili isključeni jer se kanabis i duhan ponekad koriste zajedno, stoga smo bili u mogućnosti posebno ispitati upotrebu kanabisa i kardiovaskularne ishode”, rekao je glavni autor studije dr. Avilash Mondal, liječnik u bolnici Nazareth u Philadelphiji.

Istraživači su otkrili da je 8535 odraslih osoba koje su konzumirale travu imalo 20% veći rizik od velikog srčanog ili moždanog udara dok su bili u bolnici, u usporedbi s više od 10 milijuna starijih hospitaliziranih odraslih osoba koje nisu koristile marihuanu.

“Znamo da akutna uporaba može dovesti do pada krvnog tlaka, osobito kada se puši ili sagorijeva. I stoga, to igra ulogu u razumijevanju potencijalnog rizika za moždani udar,” rekao je Page. “Ali ono što je zanimljivo je da ako pogledate pojedince koji su svakodnevno koristili kanabis tijekom vrlo dugih vremenskih razdoblja, to je zapravo povezano s povećanjem krvnog tlaka koji je također faktor rizika za brojna druga kardiovaskularna stanja.”

