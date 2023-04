Neobičan slučaj: Znanstvenik se zarazio gljivicama koje napadaju biljke

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Gljivica koja uzrokuje bolest srebrnog lišća (Chondrostereum purpureum) je prokletstvo za razne biljke, od krušaka do ruža, te može biti kobna za biljku ako se ne liječi na vrijeme. No to se oboljenje nikada nije smatralo opasnim za ljude - do sada.

Naime, 61-godišnji mikolog (mikologija je grana biologije koja izučava gljive) iz Indije dobio je prilično ozbiljnu bolest srebrnog lišća i postao prvi takav slučaj u medicinskoj povijesti, navode znanstvenici. Prema nedavno objavljenom istraživanju, muškarac je došao u bolnicu s kašljem i promuklim glasom, osjećajem umora i poteškoćama s gutanjem. Pregledom je ustanovljeno da ima gnojni apsces pored dušnika.

Sve razotkrila analiza DNK

S obzirom na to da laboratorijski testovi nisu pokazali znakove bakterijske infekcije, testiran je na gljivična oboljenja. Ljudi se često znaju zaraziti nekom gljivičnom infekcijom, no samo mali broj takvih oboljenja bude opasan za zdravlje. Obično se samo radi o nezgodnoj ili neugodnoj iritaciji na koži.

Međutim, 61-godišnjak je imao neobične simptome i nalaze te su liječnici zatražili savjet od istraživačkog centra za gljivična oboljenja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). DNK analiza je otkrila pravog uzročnika gnojnog apscesa – gljivicu Chondrostereum purpureum, piše Science Alert i prenosi Index.

Neobičan slučaj

Da bi se patogeni bilo koje vrste ugnijezdili unutar domaćina i počeli razmnožavati, trebaju im pravi alati. Ne samo da trebaju sredstva za osiguravanje pravih hranjivih tvari već i nekoliko trikova kako bi se nosili s onim što je u biti neprijateljsko okruženje koje ih želi likvidirati svim vrstama kemijskog oružja.

Zbog toga se iznimno rijetko događa da se gljivica prilagođena provlačenju svojih hifa kroz lišće i stabljike uspije ugnijezditi unutar ljudskog tijela. Zanimljiva je i činjenica da je zaraženi 61-godišnjak imao potpuno funkcionalan imunološki sustav, bez naznaka da je na lijekovima za suzbijanje imuniteta ili da ima HIV, dijabetes ili neku drugu kroničnu bolest.

Pacijentu je napravljena drenaža te je dva mjeseca uzimao antifungalne lijekove, što je dovelo do potpunog oporavka. Pitanje je hoćemo li ikad doznati kako je uopće došlo do ovakve infekcije i hoće li se netko drugi zaraziti ovom gljivicom koja napada biljke.

Istraživanje naziva Paratracheal abscess by plant fungus Chondrostereum purpureum- first case report of human infection objavljeno je u časopisu Medical Mycology Case Reports.

