Bakić: Prihodi Zagreba bit će manji, ali to neće utjecati na projekte ili cijene komunalnih usluga

Saborski zastupnik Možemo! Damir Bakić gostovao je u N1 Studiu uživo gdje je komentirao uvođenje poreza na nekretnine.

“Mi smo jedini dugo i dosljedno zazivali uvođenje poreza na nekretnine. Ipak, mi smo taj porez zamisli kao vrijednosni porez. Ono što smo dobili nije porez takve vrste. Ali, smjer u kojem se krenulo je dobar, a to je da se dugoročni najam učini priuštivim, a da se deprivilegira kratkoročni najam”, rekao je Bakić.

Iznajmljivač obiteljskog smještaja: Zbog poreza na nekretnine trošak nam raste za 630 posto!

Komentirao je i može li zaista stanovanje postati priuštivo samo zbog zakona o nekretninama.

“To je pravo pitanje i ostaje za vidjeti kako će se zakon implementirati. Zapravo smo, ja mislim, svi zajedno na istoj strani koja je pomalo paradoksalna. Mi uvodimo jedan novi porez gdje u stvarnosti primarni interes nije uvećanje poreznih prihoda, nego reakcija vlasnika nekretnine na način da što više stanova dobijemo na tržište za najam”, rekao je Bakić.

Bakić je komentirao i obiteljske iznajmljivače kojima se novi porez ne sviđa te se žale da ih se dvostruko oporezuje.

“Dugo vremena pa sve do danas kratkoročni turistički najam je bio porezno privilegiran. Takav porezni tretman kratkoročnog najma, usudio bih se reći, sad ima devastirajuće učinke na infrastrukturu i rastakanje identiteta naših turističkih mjesta i mislim da je zaista bilo potrebno intervenirati da se to primjerenije porezno tretira”, smatra Bakić.

Zakon o porezu na dohodak

Osvrnuo se i na izmjene zakona o porezu na dohodak i što to znači za grad Zagreb.

“Ja mislim da je svakako pozitivno za građane dizanje osobnog odbitka. To će do neke mjere povećati neto plaće građana i tu mjeru možemo pozdraviti. Kad se govori o gradskim financijama, najveći efekt ima sniženje samih poreznih stopa. Na sreću za grad Zagreb to sniženje u ovoj nižoj poreznoj stopi nije tako veliko, a ta niža stopa je ona koja se dominantno primjenjuje. Mi smo računali i analizirali i imamo neke procjene, ali važnije od brojki je da će prihodi Zagreba iduće godine biti manji, ali to neće ugroziti niti naše projekte niti cijene komunalnih javnih usluga koje držimo takvima kakve jesu već tri godine”, zaključio je Bakić.

