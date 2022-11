Benčić: Sve što se događa s Fortenovom je iskonski grijeh HDZ-a

Podijeli :

Izvor: N1

Predsjednica Kluba zeleno-lijevog bloka u Hrvatskom saboru Sandra Benčić bila je gošća Newsrooma i komentirala situaciju s Fortenova grupom.

Komentirala je informaciju koju je inicijalno objavio Večernji list, a to je da je DORH dao poljskoj tvrtki 11 milijuna kuna za nepostojeće vještačenje u slučaju podizanja optužnice protiv Ivice Todorića.

“Ako se to potvrdi, to će predstavljati veliki problem za DORH. I zbilja će dovesti u pitanje i njihov rad. Ako su zaista temljeli optužbu na vještačenje koje to nije i za koje su unaprijed dobili informaciju da to nije vještačenje, tada bi to moglo predstavljati ogroman problem za tu optužnicu”, smatra Benčić.

Komentirala je i prodaju ruskog udjela u Fortenovi.

“Treba stalno ponavljati, da je sve što se sada događa s Fortenovom iskonski grijeh HDZ-a. I to ne samo od lex Agrokora, nego i prije toga. Zašto je nama važno sve što se događa s Fortenovom? Zato što je HDZ incijalno stavljanjem Todorića u povlašteni položaj omogućio da stekne koncesije na izuzetno vrijedna poljoprivredna zemljišta i izvore vode. Koji su lex Agrokorom prešli u ruke Fortenove, odnosno njezinih suvlasnika. Od kojih je jedan od većih suvlasnika bila ruska državna banka”, kazala je.

