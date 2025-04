Sindikati predlažu tri razine minimalne plaće: Evo kada šalju prijedlog Vladi

Podijeli :

Robert Anic/PIXSELL

Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) predstavio je u četvrtak inicijativu za tri razine minimalne plaće - za nižu razinu složenosti poslova minimalno 1000 eura, za srednju razinu 1500 eura te za višu razinu minimalno 2000 eura bruto, a prijedlog će uputiti Vladi i poslodavcima.

To bi značilo povećanje za 180 milijuna eura u neto plaćama godišnje, i minimalnom 100 milijuna eura više samo za mirovinske fondove, rekao je na konferenciji za novinare predsjednik SSSH Mladen Novosel.

Najavio je da će SSSH taj prijedlog uputiti Vladi RH i poslodavcima na Međunarodni praznik rada 1. svibnja.

Podsjetio je kako je prema podacima FINA-e za 2023. prosječna plaća u RH iznosila 1148 eura neto, u javnom i državnom sektoru 1410 eura neto, kod poduzetnika 1028, ali u privatnom sektoru svega 953 eura kod privatnika na području grada Zagreba te izvan Zagreba 890 eura.

Problem niskih plaća u privatnom sektoru

Iz toga je vidljivo da je problem jako niskih plaća u privatnom sektoru, odnosno više od 100.000 radnika u Hrvatskoj pretežno zaposlenih u tom sektoru viših strukovnih kvalifikacija nalazi se u zoni minimalne plaće, upozorio je predsjednik SSSH-a.

Naglasio je kako traže da se i u gospodarstvu uredi politika plaća kroz temeljni kolektivni ugovor koji bi onemogućavao poslodavcima da isplaćuju minimalne bruto plaće, a razliku kroz neoporezive izdatke.

Novosel je najavio da će Savez samostalnih sindikata Hrvatske u pregovorima s Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP) inzistirati da se ne može ugovoriti manja najniža osnovna plaća ili osnovica.

Radnici splitske "Stano-Uprave" traže izjednačavanje plaća s državnim prosjekom Ekonomski analitičar: Privatni sektor sada nema prostora da prati rast plaća, ali to bi se moglo promijeniti

Incijativa i za izmjenu poreza na dohodak

SSSH je danas također predstavio inicijativu za izmjenu poreza na dohodak.

Njome se predlaže povećanje osobnog odbitka, ovisno o teritorijalnoj jedinici sa 600 na 970 eura, odnosno na razinu minimalne plaće, što bi imalo učinak na povećanje minimalne plaće u neto iznosu od 41 do 47 eura, a one između minimalne i medijalne plaće od 60 do 75 eura mjesečno.

Eventualni gubitak prihoda lokalne zajednice, kojoj pripada prihod od poreza na dohodak, mogao bi se, među ostalim, nadoknaditi jačim oporezivanjem dobiti kladionica uz prosječnu stopu oporezivanja od 16 posto, naglasio je predsjednik SSSH-a.

Novosel je podsjetio da je, primjerice, 2016. godine, 22.000 radnika (2,8 posto) u pravnim osobama primalo bruto minimalnu plaću od 414 eura, 2023. 95.000 radnika (6,4 posto) 700 eura, a u siječnju 2025. 150.000 radnika (10,3 posto) minimalnu bruto plaću od 970 eura.

Poslodavci nisu prihvaćali značajnije povećanje plaća, osim minimalno kroz različita neoporeziva davanja, istaknuo je predsjednik SSSH, te najavio da će pripremati sindikalne akcije, svjesni da poslodavci neće lako prihvatiti sindikalne zahtjeve.

Predsjednik Sindikata turizma i usluga Eduard Andrić ocijenio je da je u tom sektoru vezano uz plaće, na djelu uravnilovka, što dovodi do odljeva radne snage koja se nadomješta manje kvalitetnom uvoznom. Naglasio je da kvalitetnu uslugu može pružiti samo zadovoljan i primjereno plaćen radnik.

Predsjednica Sindikata građevinara Hrvatske Jasenka Vukšić predložila je donošenje nacionalnog kolektivnog ugovora te da se kroz granske KU kontrolira njihov primjena, kao i da to čine Inspekcija rada i Poreznu uprava.

