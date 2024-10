Kekin o misiji za Ukrajinu: Mogu odmah poručiti premijeru…

Podijeli :

Saborska zastupnica i predsjednička kandidatkinja iz redova Možemo Ivana Kekin u Novom danu s našom Mašenkom Vukadinović razgovarala je o novim optužbama iz HDZ-a, a koje se odnose na predsjednika RH Zorana Milanovića.

Naime, iz HDZ-a poručuju da Rusi možda financiraju Milanovićevu kampanju, a Kekin smatra da su to ozbiljne optužbe.

“To su tako ozbiljne optužbe koje, kad bi bile istinite, to su elementi gdje se može razmatrati opoziv dužnosnika na takoj visokoj funkciji. U tom smislu, razbacivanje takvim optužbama bez dokaza je neodgovorno i možemo govoriti o ugrožavanju nacionalne sigurnosti”, kazala je.

“Osim Grlića Radmana, poznatog po čitanju poezije dužnosnicima Putinovog režima, a sad se olako razbacuje time tko je plaćen od Rusa, i premijer je rekao da smo u hibridnog ratu”, dodala je.

“Treba tražiti izvješće od SOA-e jesmo li u hibridnom ratu ili premijer, kad mediji pišu ono što mu se ne sviđa, proglašava ratno stanje”, poručila je Kekin.

Smatra da je ovaj način optuživanja došao u fazu u kojoj se ometa normalan rad institucija i normalno informiranje građana.

NSATU misija

Vlada je u Sabor uputila Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u NATO aktivnostima za sigurnosnu i obučnu potporu Ukrajini (NSATU). Ovo je dovelo do novog prijepora u državnom vrhu jer Vlada s jedne strane ističe da se aktivnosti neće provoditi na teritoriju Ukrajine, a s druge strane, Milanović tvrdi da građani Hrvatske moraju znati da će se misija NATO-a odvijati i na teritoriju Ukrajine.

“Imamo kontradiktorne stavove od premijera i predsjednika RH i trebali bi donijeti odluku? Pa to je odluka na razini kome vjerujete!”, istaknula je Kekin i dodala:

“Moraju se razjasniti potencijalne posljedice te misije i tek kad znamo cijeli set činjenica, onda se može razgovarati o tome kako glasati.”

Poruka premijeru

“Mi smo tražili da se sazove Vijeće za nacionalnu sigurnost, na njemu trebaju biti predsjednik i premijer, da vidimo o čemu se radi. Što se tiče kluba Možemo, mogu odmah poručiti premijeru, i zadnji put kad se svađao s predsjednikom, pa je stavio pred Sabor odluku pa mu Sabor to nije izglasao; zašto – jer nije bio u stanju prihvatiti sugestiju našeg kluba da se Hrvatska uključi u misiju na način da pomogne u segmentima u kojima je iskusna – razminiravanje, dokumentacija ratnih zločina…

On to nije prihvatio nego nas je sve skupa optužio da smo putinofili, a onda je ušao u bilateralni dogovor s Ukrajinom oko pomoći upravo u tim segmentima pa bih ja poručila premijeru da mi uvijek mislimo svojom glavom, a da on nekad koristi našu pamet i predstavlja je kao svoju”, rekla je.

Kekin navodi da je Hrvatska već dala puno Ukrajini i da to tako treba biti. “Radi se o zemlji koja je pod agresijom, druga je zemlja ušla na njen teritorij i trebamo ostati solidarni. No, pitanje je u kojim segmentima Hrvatska može najkvalitetnije doprinijeti u toj pomoći?”

Plenkovićeva diplomacija

Kekin se osvrnula i na summit u Dubrovniku. “Vidjeli smo koliko je Plenković diplomatski ushpješan kad organizira skup i nije u stanju dogovoriti okvir izjava ljudi koji dolaze pa mu dođe Vučić i napravi vlastiti show. Vučić ga je dobio u igri i to na njegoovom vlastitom terenu, to pokazuje svu slabost Plenkovićeve diplomacije.”

“Domovi zdravlja su na koljenima”

Kekin se osvrnula na stanje u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj. “Domovi zdravlja su na koljenima”, proučila je pa se osvrnula i na problem s kockanjem i ovisnosti o kocki: “Mi ne možemo natjerati Vladu, sad pokuašvmao, da makne kladomate iz kafića gdje se klinci regrutiraju u kockanje.”

Kaže da država tu nije u dobiti. “Većinu novca koje se uprihodi od poreza na igrama na sreću se potroši na liječenje ovisnika i ljudi iz njihovog kruga. Njihove obitelji su bez krova nad glavom, to je razina problema. Džrava tu nije na dobitku, javni interes nije na dobitku, na dobitku je vlasnik kladionice.”

