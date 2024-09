Hoće li obrtnici zbog poskupljenja dizati cijene? “Naši obrtnici su uvijek realni”

Podijeli :

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil gostovao je u N1 studiju uživo kod našeg Igora Bobića gdje je komentirao hoće li zbog poskupljenja od 10 posto obrtnici dizati cijene svojih usluga.

“U razgovorima s našim strateškim partnerima ovog ljeta rekli su nam da će doći do znatnog rasta cijene energije za malo poduzetništvo i obrt i zato smo bili jako zabrinuti. Također, postojala je velika zabrinutost i ako dođe do ukidanja subvencija za plin i energiju da će doći do nerealnog poskupljenja struje.

Povećanje od 10 posto koje je najavila Vlada nije veliki udar i svakako smo to lakše prihvatili nego da nam je ukinuta subvencija”, kaže Dalibor Kratohvil.

Hoće li obrtnici dizati cijene?

“Svaki rast troškova pitamo se trebamo li dizati cijene. Ja vjerujem da 10 posto kroz šest mjeseci nije toliki udar na rad obrtnike. Naši obrtnici su uvijek realni u toj priči. Ja vjerujem, ali ne mogu tvrditi, da do velikih poskupljenja neće doći jer obrtnici ne rade za ekstra profite. Danas se obrtništvo svodi na to da ljudi žive u realnom vremenu i prostoru”, govori Kratohvil.

Dodao je i da su cijene rada u obrtništvu snažno rasle u posljednje dvije godine.

“Ima puno segmenta koji naš krajnji proizvod objedinjuju. Puno je segmenata u igri da bi mogli reći hoće li ili neće poskupjeti usluge”, dodao je.

Kraj subvencijama

Kratohvil je komentirao i što bi kraj Vladinih subvencija značio za obrtnike.

“Mi smo apsolutno svjesni da kraj subvencijama jednom mora doći.

Subvencije su dosta pomogle obrtništvu, a ukidanje mi vidimo u smjeru poreznog i administrativnog rasterećenja”, kaže.

