Dječji doplatak u EU-u: Negdje ga isplaćuju i nakon punoljetnosti, a u jednoj zemlji je čak 638 eura

Većina država ima univerzalan sustav dječjeg doplatka, a Hrvatska se ubraja među zemlje EU-a sa skromnim iznosima doplatka.

Iako je Hrvatska izmjenama Zakona o doplatku povećala iznose dječjeg doplatka od 31 do 62 eura na koje će imati pravo roditelji i skrbnici djece s (ispod)prosječnim primanjima Hrvatska se i dalje ubraja u zemlje EU-a s najnižim doplatcima za djecu i među manjinom je članica Unije koje nemaju univerzalni doplatak za svu djecu, piše Večernji list.

Nema države u EU-u koja ne isplaćuje doplatak za djecu, samo su razlike u iznosima velike.

Tko ima pravo na doplatak?

Većina država ima univerzalan sustav dječjeg doplatka: Austrija, Belgija, Estonija, Finska, Njemačka, Mađarska, Irska, Latvija, Luksemburg, Rumunjska, Slovačka i Švedska. Također, doplatak za svu djecu imaju i Danska, Italija, Nizozemska, Litva i Malta samo što iznos doplatka ovisi o prihodima obitelji. Francuska doplatak, čija visina, također, ovisi o prihodima obitelji, isplaćuje od drugog djeteta. U Hrvatskoj, Bugarskoj, Cipru, Češkoj, Grčkoj, Poljskoj, Portugalu, Sloveniji i Španjolskoj dječji doplaci se isplaćuju temeljem cenzusa odnosno prihoda obitelji.

Hrvatska se ubraja među zemlje EU-a sa skromnim iznosima doplatka od 31, 40, 49, 55 i 62 eura. Sa svim tim podacima su bili upoznati i autori Strategije demografske revitalizacije Hrvatske jer su ih i sami naveli u Strategiji.

Da se ne uspoređujemo odmah s najbogatijim zemljama, susjedna Slovenija ima dohodovni cenzus kao i Hrvatska, ali on je daleko veći po članu kućanstva nego kod nas i zapravo doplatak za djecu ne primaju najbogatiji. Za materijalno najugroženije, odnosno ako je prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva do 221,46 eura, Slovenija za prvo dijete u obitelji isplaćuje doplatak od 135,44 eura, za drugo 148,97 eura, za treće 162,53 eura.

U Italiji, također, sva djeca imaju pravo na doplatak, no visina ovisi o dohotku, imovini i sastavu kućanstva. U Njemačkoj doplatak za svako dijete iznosi 250 eura, u Irskoj 140 eura. U Austriji pravo na doplatak imaju sva djeca, samo što se on razlikuje ovisno o dobi djece. U Belgiji sva djeca, također, imaju pravo na doplatak, a iznosi ovise o regiji. U Luksemburgu sva djeca primaju 299,86 eura doplatka, koji se uvećava za 22,67 eura za djecu u dobi od šest do 12 godina te za 56,57 eura za djecu stariju od 12 godina. Nizozemci, također, isplaćuju doplatak za svu djecu neovisno o primanjima obitelji.

Neke zemlje djeci doplatak isplaćuju i nakon punoljetnosti, primjerice tijekom studija, neke daju veći doplatak najmlađoj djeci, neke starijoj, piše Večernji list.

Različito uređeni sustavi

I Mađarska isplaćuje svoj djeci doplatak iako su iznosi skromniji nego u zapadnim i sjevernim zemljama EU-a. I Rumunjska isplaćuje svoj djeci doplatak. Bugari isplaćuju doplatak samo najsiromašnijim obiteljima odnosno ako je mjesečni dohodak po članu kućanstva manji ili jednak 261 euro. Česi isplaćuju doplatak samo za djecu materijalno najugroženijih.

Grčka, također, ima cenzus kod isplate doplatka koji ovisi o godišnjem dohotku obitelji i broju djece

U Portugalu se doplatak temelji na cenzusu odnosno mjesečnom dohotku obitelji i ovisi o broju i dobi djece. U Španjolskoj je u obiteljima s godišnjim dohotkom do 31.100 eura maksimalni doplatak za djecu 100 eura i najveći je u dobi djece do tri godine.

Francuska doplatak isplaćuje od drugog djeteta i to 142,70 eura za drugo dijete, 325,53 eura za treće,182,83 za četvero i više djece. No, doplatak se umanjuje ako prosječni godišnji dohodak premašuje 70.074 eura u obitelji s dvoje djece, 75.913 eura u obitelji s troje djece, te 81.752 eura u obitelji s četvero djece…

Univerzalni doplatak u Skandinaviji

Očekivano, i u skandinavskim zemljama postoji univerzalni doplatak. U Danskoj ga primaju sva djeca, ali ako je godišnji dohodak roditelja veći od 114.651 eura iznosi se umanjuju za 2 posto razlike između godišnjeg dohotka i gornje granice. Danci za djecu do 2 godine isplaćuju doplatak od 638 eura, zatim 505 eura za djecu od tri do šest godina, 397 eura za djecu od sedam do 14 godina te 132 eura za djecu od 15 do 17 godina. U Finskoj doplatak za jedno dijete u obitelji iznosi 94,98 eura, za drugo 104,84 eura, za treće 133,79 eura, za četvrto 164,24 eura, a za petero i više djece 182,69 eura…

U Švedskoj svako dijete ima pravo na 117 eura doplatka, koji se uvećava za drugo dijete za 14 eura, za treće dodatnih 54 eura, za četvrto za 95 eura, za peto 117 eura. U Estoniji prvo i drugo dijete u obitelji primaju 80 eura doplatka, a troje i više djece 100 eura. U Latviji prvo dijete u obitelji prima 25 eura doplatka, drugo 100 eura, treće 225 eura, a četvrto i svako daljnje 100 eura. Litva izdvaja 85,75 eura doplatka za svako dijete, s tim da se obiteljima s niskim dohotkom isplaćuje još dodatak od 50,47 eura po djetetu.

