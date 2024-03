Dohodak je porezno rasterećen, a plaće su se ipak smanjile: “To je samo anomalija”

Podijeli :

Jacqueline Macou / Pixabay / Ilustracija

HUP kaže da ne mogu vjerovati da su neki poslodavci radnicima smanjili bruto iznos plaće, a uštedu koja je trebala ići radniku spremili sebi u džep.

Nakon što je hrvatsku javnost, ali i ministra financija Marka Primorca prošlog tjedna iznenadila objava Državnog zavoda za statistiku o padu bruto plaće za prosinac od 3,5 posto ili za 59 eura i to unatoč Vladinom rasterećenju poreza na dohodak i ukidanju prireza po kojoj su plaće trebale porasti, iz Hrvatske udruge poslodavaca pojašnjavaju da je zabilježeni pad bruto plaće od 3,5 posto na mjesečnoj razini “uvelike posljedica anomalije s obzirom na to da se u prosincu isplaćuju bonusi i nagrade koji ulaze u bruto isplate jer se i na njih plaćaju porez i doprinosi”.

Danci od plaće mjesečno mogu kupiti 2.100 litara benzina, mi – 810 . Pogledajte cijene po EU-u Velika potražnja za radnicima u turizmu. Pogledajte kako se kreću plaće kuhara

Također, valja podsjetiti da je prosječna neto plaća u prosincu u odnosu na onu za studeni također zabilježila pad i to za 0,9 posto ili za 17 eura, piše Novi list.

Kao jedan od razloga zašto je došlo do pada, umjesto rasta plaća, ministar Primorac tada je naveo mogućnost da u prosincu nije bilo dovoljno radnih sati zbog blagdana.

No, ministar rada Marin Piletić izvijestio je da je u prosincu bilo 19 radnih dana, kao i u, primjerice, listopadu, s tim da je plaća za 10. mjesec bila 10 posto veća nego za prosinac, a isplaćena je prije porezne reforme!

Primorac stoga očekuje očitovanje HUP-a u kojemu također navode da “ne mogu vjerovati” da su neki poslodavci zaista radnicima smanjili bruto iznos plaće, a uštedu, koja je trebala ići radniku, spremili sebi u džep.

Poručio je i da će inzistirati, bez prejudiciranja, što je uzrok padu i bruto i neto plaće, da se raščisti što se doista dogodilo s plaćama za prosinac.

HUP-ovo objašnjenje da je pad bruto plaće u prosincu posljedica isplate bonusa i nagrada bivši ministar financija Boris Lalovac drži apsurdnim.

Ako je iznos neoporezivih izdataka iz lanjskog prosinca veći nego iznos iz prosinca 2022., kaže, moguće je da su se radnicima smanjivali bruto iznosi, i taj se manjak nadoknađivao kroz neoporezive dodatke, a radnici to nisu primijetili jer su im isplaćivane pune neto plaće.

“Kad je Vlada krajem prošle godine značajno podigla neoporezive dodatke na plaću, tada smo upozoravali da će se time otvoriti Pandorina kutija i da bi se moglo dogoditi upravo ovo o čemu pričamo”, podsjetio je Lalovac.

Predsjednik Udruge poslodavaca u graditeljstvu HUP-a Mirko Habijanec kategorički odbija mogućnost da su poslodavci smanjivali bruto plaće radnicima i kroz neoporezive dodatke isplaćivali neto iznose i ističe da podaci Državnog zavoda za statistiku ne odražavaju realno stanje plaća u graditeljstvu.

Kao primjer navodi činjenicu da terenske dnevnice, primjerice, čine i do 40 posto neto plaće radnika u građevinarstvu, a DZS to knjiži pod “ostale troškove” pa se to ne vidi u statistici isplaćenih plaća radnicima.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.