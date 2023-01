Država prijeti kaznama, trgovci i obrtnici tvrde: “Nismo dizali cijene”

Podijeli :

Izvor: n1

Državni inspektorat RH (DIRH) izvijestio je u četvrtak da su u pojačanim inspekcijskim nadzorima proteklih dana utvrdili, prema preliminarnim podacima, da je u trgovinama zabilježen porast cijena pojedinih proizvoda od 3 do 19 posto, u uslužnim djelatnostima poput frizerskih usluga, njege i uljepšavanja te parkinga od 10 do čak 80 posto, a kod ugostitelja od 1 do 10 posto.

Potvrdio je to i glavni državi inspektor Andrija Mikulić. Mikulić je rekao da ne može uvođenje eura i konverzija biti razlog za podizanje cijena, kao i to da dobit ne može biti iznad interesa potrošača i građana.

“Ne može uvođenje eura i konverzija biti razlog za podizanje cijena. To je pitanje profiterstva, to je lov u mutnom”, kazao je Mikulić u izjavi novinarima nakon sjednice Vlade, napominjući kako se ne može drugi dan ulaska u eurozonu koristiti da se odmah povećavaju cijene.

“Inspekcije provode pojačan nadzor”

DIRH od početka godine provodi pojačane nadzore zbog utvrđivanja je li došlo do porasta cijena roba i usluga uslijed uvođenja eura, te su od 2. do 4. siječnja u 534 nadzora u trgovinama, pekarnicama, ugostiteljskim, frizerskim i drugim uslugama utvrdili da je tog porasta bilo, navodi se u priopćenju DIRH-a.

Pojačane nadzore provode DIRH-ove tržišna, turistička i inspekcija rada, jer, kako kažu iz DIRH-a, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH proces konverzije kune u euro ne smije rezultirati povećanjem cijena. Inspekcije provode po službenoj dužnosti, kao planirane nadzore te na temelju prijave građana, kojih su od prvog dana 2023. zaprimili više od stotinu.

Od ukupno provedena 534 inspekcijska nadzora, tržišna inspekcija ih je provela 197 u djelatnosti trgovine na malo, uključujući i trgovinu na malo pekarskim proizvodima te uslužnim djelatnostima, pretežito frizerske, kozmetičke i usluge parkinga, pri čemu je 103 nadzora bilo u trgovinama na malo, a u uslužnim djelatnostima 94. Kako su inspekcije još u tijeku, iz DIRH-a kažu da je, po preliminarnim podacima, u djelatnosti trgovine kroz poslovnu dokumentaciju utvrđeno povećanje cijena u razdoblju koje je neposredno prethodilo uvođenju eura kao službene valute i to u šest nadzora trgovina te u 21 nadzoru trgovine na malo pekarskim proizvodima.

“U trgovini je zabilježen porast cijena pojedinih proizvoda od 3 do 19 posto – čokolade, pekarskih proizvoda, piva, maslaca, kiselog vrhnja, toaletnog papira i drugog, a kada se okončaju inspekcije i utvrde činjenice o razlozima povećanja cijena, i ako je to neopravdano, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača poduzet će se propisane mjere”, poručuju iz DIRH-a.

Oko uslužnih djelatnosti, posebice frizerskih i usluga njege i uljepšavanja tijela te parkinga, kažu da su obavili 94 inspekcijska nadzora, u kojima je u 17 nadzora utvrđeno povećanje cijena. Tu se radi o promjeni cijena tih usluga neposredno prije 1. siječnja 2023., a prema preliminarnim podacima, porast cijena kontroliranih usluga kreće se od 10 do čak 80 posto. Turistički inspektori, pak, u istim su danima obavili 151 inspekcijski nadzor te su u 52 utvrdili povećanje cijena ugostiteljskih usluga od 1 do 10 posto.

HUP: Naše članice nisu dizale cijene

Iz Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) poručili su da njihove članice striktno primjenjuju zakonsku regulaciju konverzije u euro i da nisu podizale cijene uslijed primjene nove valute te pozdravljaju namjeru Vlade da se pojačaju inspekcijski nadzori i prozovu pojedinci koji eventualno krše regulativu.

“Članice HUP-a striktno primjenjuju zakonsku regulaciju konverzije u euro i nisu podizale cijene uslijed primjene nove valute. Zato pozdravljamo namjeru Vlade da se pojačaju inspekcijski nadzori i prozovu pojedinci koji eventualno krše regulativu”, navodi se u priopćenju HUP-a.

Premijer Andrej Plenković, kako su kazali, na sjednici Vlade jasno je rekao da je većina pošteno odradila posao konverzije i da treba kazniti pojedince koji to krše i takav stav snažno podržavamo.

“Drago nam je da je Vlada prihvatila naš stav da se ne može cijeli sektor proglasiti nepoštenim, nego mjere trebaju ići u smjeru kažnjavanja pojedinaca”, istaknuli su poslodavci.

Većina obrtnika poštovala je pravila

Iz Hrvatske obrtničke komore (HOK) poručili su da su se obrtnici dobro pripremili za proces konverzije kune u euro i da povećanje cijena nije posljedica konverzije kune u euro, nego povećanja troškova poslovanja.

Cijeli sustav HOK-a je kroz informiranje i edukaciju, kao i pojedinačno savjetovanje, kontinuirano upoznavao obrtnike s koracima koje trebaju poduzeti, navodi se u priopćenju. Najsloženije je, kako su kazali, razdoblje od dva tjedna dvojnog optjecaja tijekom kojeg su svi obrti koji posluju s gotovinom dodatno preuzeli i ulogu mjenjačnica, a potrošačima je komplicirano koristiti i preračunavati iznose u dvjema valutama te se naviknuti na korištenje novih kovanica. Svi zajedno moramo biti strpljivi i imati razumijevanja, a eventualna nesnalaženja pomoći razjasniti, poručio je predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.

“U pogledu preračunavanja i dvojnog iskazivanja cijena pravila su jasna i moraju se poštovati i sigurni smo da je većina obrtnika tako i postupila. Ako je kod pojedinih obrtnika došlo do povećanja cijena to je iz opravdanih razloga, zbog povećanih troškova, a nije posljedica konverzije kune u euro”, kazao je Kratohvil. Iz HOK-a ističu kako podržavaju apel Vlade i pozivaju poduzetnike koji su eventualno iz neznanja zaokružili cijene na cent, dva više da isto isprave i tako izbjegnu moguće sankcije.

“HOK cijeni dosad poduzete mjere Vlade za ublažavanje posljedica rasta cijena energenata, ali pravila tržišnog poslovanja su neumoljiva pa se povećanje cijena uslijed stalnog povećanja ulaznih troškova ne može ni izbjeći ni zanemariti, a ovisi o okolnostima poslovanja svakog obrtnika pojedinačno”, navode.

Ministar: Tko se nije držao pravila položit će račune

Ministar gospodarstva Davor Filipović rekao je da se cijene moraju vratiti na razinu zadnjeg dana prošle godine, a da država ima alate koje će upotrijebiti ako se to ne dogodi, poput zamrzavanja cijena 100-njak proizvoda, cjelodnevnih inspekcija, ukidanja subvencija na struju, pa i novih poreza.

“Vladinim zaključkom obvezuju se nadležne državne institucije i tijela na kontinuirane i pojačane nadzore, kako bi pridonijeli da se otkriju oni koji su u razdoblju konverzije kune u euro pokušali loviti u mutnom i koji su neopravdano dizali cijene”, rekao je Filipović. Upitan zašto misli da će poduzetnici, odnosno trgovci i drugi koji su podizali cijene samo na temelju zaključka vlade spuštati cijene, Filipović je kazao da ih je vlada obvezala da to naprave i da moraju vratiti cijene na 31. prosinca, a ako to ne naprave uslijedit će nadzori kako bi se utvrdilo poštuju li vladin zaključak. “Mislim da to za njih nikako neće biti dobro”, rekao je. Iako zaključci nisu obvezujući, smatra da je poslana jasna poruka kako se mora misliti na sugrađane i ne smije neopravdano povećavati cijene. “Svi koji se ne budu pridržavali zaključka morat će nadležnim državnim tijelima položiti račune”, rekao je.

Tko je dizao, a tko ne vidit će se uskoro, ono što je sigurno građani će sve to platiti iz svog džepa.

