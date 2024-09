Poznati ekonomist nije oduševljen uvođenjem poreza na nekretnine: Evo što bi nam se moglo dogoditi

Podijeli :

N1 / Jelena Bokun

Profesor na splitskom Ekonomskom fakultetu Željko Garača za N1 Pregled dana je komentirao uvođenje poreza na nekretnine i najavljene stope poreza od 0,6 do 8 posto.

“Teško je generalno komentirati. To nije daleko od onoga što je prije bilo najavljeno. Ono što je i prije bilo za očekivat je da će se većina jedinica lokalne samouprave odlučivat za niže stope poreza. Ove promjene su vjerojatno reakcija na negativni odaziv javnosti pa radi umanjivanja političke štete. Ovo postaje samo sebi svrha. Nikakvih posebnih ekonomskih učinaka ovo neće imati. Neće biti ostvareni ciljevi koji se proklamiraju, a imat ćemo samo kompliciraniji porezni sustav”, rekao je profesor Željko Garača.

Komentirao je i hoće li porez na nekretnine dovesti do spuštanja cijena stanova i nekretnina

“Mislim da neće utjecati jer cijene se na tržištu određuju ponudom i potražnjom. Zašto bi netko samo zbog poreza spuštao cijenu stana? Teško da promjena porezne politike za jedan, dva promila vrijednosti nekretnine može utjecati na promjenu cijene stana odnosno dovesti do veće ponude stanova. U Hrvatskoj ne nedostaje stanova. Problem je što su ponude tih stanova vrlo nejednoliko raspoređene”, rekao je Garača.

Dodao je i da je ovaj porez pretenciozno nazivati porezom na nekretnine.

“Njime je obuhvaćeno samo dio nekretnina i to onih kojih su u privatnom vlasništvu i to samo one koje se ne koriste ili se barem tako misli. Tako da je porezni obuhvat nekretnina koje će biti zahvaćene ovim porezom relativno mali, a u praksi će vjerojatno biti još i manji jer je previše načina za evaziju ove porezne mjere. Ja bih to prije nazvao parafiskalnim nametom”, kaže.

Poreza na dohodak

Komentirao je i izmjene stopa poreza na dohodak.

“To je zapravo korekcija onih izmjena poreza na dohodak kada je ukinut prirez”, dodao je Garača.

