Financijski analitičar: Šeik nije nepoznat u međunarodnim financijskim krugovima

Izvor: N1

Financijski analitičar Hrvoje Japunčić komentirao je u N1 Studiju uživo vijest da je Sberbank prodao 43.4 posto svog udjela u Fortenova grupi.

Na pitanje kako je došlo do toga da Sberbank prodaje svoj udio, Hrvoje Japunčić je rekao:

“Bili smo svjedoci da je Ivica Todorić ostvario s predstavnicima Sberbanke značajna kreditna sredstva koja su bila oko 1,2 milijarde eura. S obzirom da je 2017. grupa došla u nezgodan položaj mogućeg bankrota, Sberbanka je već gledala kako povratiti bar dio sredstava koje su dali Agrokor grupaciji.

U pripremanju nagodbe dio je dogovoren da će biti vbraćen, dio su vratili od obitelji Todoorić, a s treće strane u sklopu međunarodnog standarda koji se primjenjuju u Ruskoj Federacji dobili su određene porezne simulacije pa su indirektno za oko 600 milijuna eura smanjili tu izloženost. Opredijelili su se da zamijene dug za vlasnički udio i da gledaju u budućnosti taj vlasnički udio prodati.

S obzirom na to da smo svjedoci ruske agresije, EU je povećala segment sankcija u odnosu na Rusiju i posebno u 7. mjesecu kad je donesen sedmi paket koji je obuhvatio posebno Sberbank i njegove entitete. Sve je bilo definirano do 31. listopada ove godine. Mislim da su radili na tome da nađu potencijalnog investitora. Osobno, ništa me to nije iznenadilo. Rok je bio definiran sedmim paketom sankcija i razumijem želju da se traži kupac.”

Govoreći o kupcu šeiku Saifu Binu Markhanu Alketbiju iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Japunčić je rekao:

“Prema javno dostupnim podacima nije nepoznat u međunarodnim financijskim krugovima. Koliko znam, ulagao je na području trgovine i financija, ali prema javno dostupnim podacima direktno ili indirektno ulaže u više područja.”

Ističe da Fortenova nije morala znati da Sberbank traži kupca: “Postoje situacije kad menadžment kompanije nije upoznat s aktivnostima suvlasnika i vlasnika ako je odvojeno upravljanje od vlasništva, nije to uobičajeno, ali postoje situacije.”

