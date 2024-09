Tomašević otkrio cijenu plina koju će GPZO ponuditi građanima

Podijeli :

N1 / Ilustracija

Gradska plinara Zagreb-Opskrba će građanima koji žele ostati kod njih ponuditi cijenu plina nižu za 10 centi od cijene koja bi na temelju odluke HERA-e o rastu nabavne cijene plina u javnoj opskrbi trebala biti 52,2 eura po megavatsatu, poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

GPZO će građanima Zagreba, Velike Gorice i Zaprešića ponuditi cijenu od 52,1 euro po megavatsatu, a ponuda će vrijediti do 23. rujna, naglasio je Tomašević.

Plenković najavio “popuštanje mjera”, poznato koliko bi eura skuplje trebali plaćati plin: “Prema izračunima…”

Do tada građani imaju vremena odlučiti hoće li se vratiti GPZO-u ili prelaze na Međimurje-plin.

“GPZO može ponuditi malo nižu cijenu, prije svega jer se nakon natječaja koji je zaključen 29. svibnja u jednom trenutku spustila cijena plina na međunarodnom tržištu i GPZO je to iskoristio i kupio određenu količinu plina”, rekao je Tomašević dodavši kako je to cijena bez PDV-a te podsjetio da on iznosi još pet posto.

“Ova cijena plina neće biti konačna jer je Vlada najavila subvencije, koje ćemo saznati, vjerujem, krajem ovog tjedna pa bi se ta cijena trebala spustiti kako za Međimurje plin, tako i za GPZO”, rekao je.

Koliko će građani plaćati plin? “Nedostaje još jedan faktor da znamo kolika će biti cijena”

Najavio je kako će GPZO građanima ovaj tjedan početi slati pismo ponude na kućne adrese. Ako građani do tada ne pređu na tržišnu uslugu GPZO-a, automatski prelaze na javnu uslugu Međimurje-plin, dodao je gradonačelnik.

Naime, Grad Zagreb je odlukom HERA-e prije nekoliko mjeseci izgubio natječaj za javnu uslugu dobavljača plina, koju je dobila tvrtka Međimurje-plin.

“Ukoliko žele ostati kod GPZO-a, ali u novom modelu tržišne usluge, građani moraju predati zahtjev za promjenu opskrbljivača i ugovor o opskrbi plinom”, rekao je Tomašević.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.