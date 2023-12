Hoće li inflacija ove godine ukrasti građanima Božić? Božićna drvca skuplja i do 20 posto

Podijeli :

Točno je 10 dana do Božića, a mnogi građani već su krenuli u kupnju božićnih dekoracija i borova. Mnogi su se tako ove godine odlučili na umjetna božićna drvca, ali većina ne odustaje od blagdanskog ugođaja uz miris pravog bora. Međutim, poskupljenja ove godine nisu zaobišla niti njih pa su Božićna drvca skuplja i do 20 posto u odnosu na lani.

Pakiraju se smreke, jelke, borovi i to svih veličina. Uzgajivači božićnih drvaca spremni su za kupce i udarni predblagdanski tjedan. Jer pripreme za Božić već su počele.

“Uzeli smo nordijsku jelku. Suprug je više za prirodno drvce jer smo tek uselili u novi stan pa da stvorimo božićni ugođaj”, rekla je Katarina, Velika Gorica.

I to za božićni ugođaj koji će ove godine biti nikad skuplji. Prodaja božićnih drvaca ove godine skuplja je i do 20 posto. Nadaju se da to neće značiti manju potražnju jer u ovom rasadniku svake godine prodaju njih 700.

“Imamo manjih smreka od 15 do 20, 30 eura. Nordijske jele su od 30 eura, dva i pol metra lijepa nordijska jela je 40, 45 eura. Nordijske jele od 3 metra su od 50 eura. Znači od 15 do 100 eura nadalje za ogromna drvca”, objasnio je Stjepan Kaurić, uzgajivač božićnih drvaca.

Uzgajivači više cijene pravdaju sve većim troškovima uzgoja te skupljim najmom prodajnih mjesta. S time nemaju problema oni koji su se odlučili za dostavu i najam božićnih drvaca. Za jedno ovakvo drvce morat ćete izdvojiti 100 eura, a unatoč cijeni traži se drvce više.

“Naša klijentela su ljudi koji žive ili u stanovima ili u centru grada i oni recimo kada bi išli sami kupovati drvca izgubili bi dosta vremena i morali bi ga unositi u stan i kasnije iznositi tako da ova cijena koju mi imamo za njih je njima zapravo povoljna. To govori i sama činjenica što vrlo brzo rezerviramo i rasprodamo sva stabla”, kazao je Ivan Fukat, iznajmljivač božićnih drvaca.

Pumpanje cijena uoči Božića: Odojak – 12 eura

Niže cijene umjetnih borova

A za one koji ipak u svom domu više vole spoj tradicije i dugotrajnosti, tu su umjetna božićna drvca. U šoping centrima kažu da su cijene ove godine niže pa ih ne čudi da im je dva tjedna prije Božića prodaja porasla za više od 25 posto.

“Razlog tome je smanjenje cijena kontejnerskog prijevoza, ali isto tako i smanjenje cijena nekih proizvođača. Cijene se kreću od pet eura za one koji su stvarno mali i dolaze na stol pa sve do 350 eura za one koji su tri i pol metra i više visine. Većina toga zapravo zauzima cjenovni rang od 70 do 100 eura”, istaknula je Mirta Banić, voditeljica odjela za dom i dizaj u trgovini.

Unatoč višim cijenama, građani se kićenja božićnog drvca ne misle odreći.

“Drugačiji je ugođaj i miris, atmosfera u stanu. Imala sam plastični pa sam ga poklonila. U mojim godinama, ako si ne mogu u cijeloj godini priuštiti jedan bor onda je to žalosno”, rekla je Olga, Kraljevečki Novaki.

Žalosno je da pored domaće proizvodnje, svejedno i dalje preprodavači i neki trgovački lanci uvoze Božićna drvca, najviše iz Danske, kažu nam iz Udruge proizvođača božićnih drvaca.

“Imamo izvoz koji za Albaniju ide dosta, imamo izvoz robe koji ide za Italiju pa čak i za Mađarsku. Nekad smo mi uvozili iz Mađarske, danas pored njihove velike proizvodnje oni uvoze od nas”, kazala je Ankica Tkalčić, Udruga proizvođača božićnih drvaca, Hrvatska.

Hoće li inflacija ove godine ukrasti Hrvatima Božić i jesu li Božićna drvca rezervirana samo za one s boljim primanjima? Jedno je sigurno – građanima više cijene neće stati na put.

