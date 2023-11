Hrebak ekskluzivno najavio ukidanje parafiskalnih nameta: “Ima ih stotine. Svi se moraju ukinuti.”

Podijeli :

N1

Saborski zastupnik HSLS-a, gradonačelnik Bjelovara i član Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost komentirao je u Newsroomu posljedice pada slučaja Agrokor i proračun.

Glavna državna odvjetnica u utorak je održala sastanak “sa svim dužnosnicima uključenima u rad na predmetu Agrokor”, izvijestio je DORH nakon što je Visoki kazneni sud potvrdio da je vještačenje KPMG-a na kojem se temelji optužnica za izvlačenje 1,2 milijarde kuna iz Agrokora nezakonito.

Treba li Hrvoj Šipek otići nakon ovog debakla? Hrebak je mišljenja da glavna državna odvjetnica nije imala nikakve veze s angažiranjem vještaka: “Ono s čime ima veze je to što je tražila izvješće svih onih koji su imali i najmanji doticaj s tim predmetom da podnesu očitovanje u idućih osam dana da se vidi što je napravljeno.”

Hrvoj Šipek održala sastanak sa svima koji su radili na slučaju Agrokor

Upitan misli li da je glavna državna odvjetnica potpuno amnestirana u ovom slučaju, odgovara: “Koliko ja znam, nije direktno involvirana, već njene kolege prije koji su radili i naručivali. Postoje procedure unutar DORH-a kako i na koji način su angažirali vještaka”, kazao je.

“Ona treba otkriti što se tu dogodilo i netko treba biti sankcioniran na način propisan procedurama u državnom odvjetništvu”, dodao je.

Hrebak smatra da je DORH sposoban braniti interese države: “Ne samo ovaj DORH, nego i onaj prije i onaj prije toga. Ono što bih ja osobno kao političar tražio su izvješća, da vidimo što su prvi, drugi i treći državni odvjetnik radili da procijenimo tko je kriv.”

“Jasno je da je to stvar DORH-a i da Vlada nema nikakve veze s tim, međutim, čuli su se tonovi da bi netko unutar kuće to trebao analizirati i sankcionirati one koji su procijenili u procjenama. Ako i nenamjerno, netko mora platiti…barem funkcijom”, smatra Hrebak.

Prijeti li slučaj Agrokor proračunu? “Nema potrebe razgovarati o tome što bi bilo kad bi bilo” Sabor donio rebalans proračuna

Ipak, Vlada je kriva za Lex Agrokor. Postavlja se pitanje o tome aktualizira li se sada priča o tome je li se trebalo donositi poseban zakon ili sve riješiti postojećim zakonima, stečajevima, stečajnim postupkom…

“Intervencionizam se vraća kao bumerang, međutim, što da se dogodilo suprotno i da je cijeli Agrokor pao? Stavljamo ovaj segment u fokus, ali zaboravljamo ključnu stvar za hrvatsko gospodarstvo – da Agrokor nije mogao dizati kredite koliko je bio u problemima, da im firme nisu bile likvidne i da je Agrokor zadužio preko sebe i cijelo hrvatsko gospodarstvo. Sjetimo se izloženosti pojedinih ozbiljni kompanija koje nisu imale nikakve veze u suvlasništvu ili vlasništvu s Agrokorom, ali su morali reketarski svoje proizvode stavljati na police Agrokora”, objasnio je Hrebak.

“Možda Todorić i ispadne nevin, ali to ne umanjuje činjenicu da je Agrokor bio na koljenima i da su radna mjesta bila upitna. Mi smo svi znali kako je Agrokor poslovao. On je krojio tržište i nije radio na slobodnom tržištu. Slobodno tržište je bilo ako je on to dopustio”, dodao je.

Osvrnuo se i na proračun te najavio ukidanje parafiskalnih nameta: “Dobro mi je što je ministar financija predstavio dodatna porezna rasterećenja. Iz naše liberalne perspektive je dobro došlo, a veseli me ukidanje parafiskalnih nameta za što se i moja stranka zalaže već zadnjih 20 godina. Svi parafiskalni nameti se moraju ukinuti, gotovo svi. Ima ih stotine”, kazao je dodajući: “Ono će se sigurno dogoditi u idućih nekoliko mjeseci.”

