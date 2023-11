Prijeti li slučaj Agrokor proračunu? “Nema potrebe razgovarati o tome što bi bilo kad bi bilo”

Podijeli :

Gost Newsrooma bio je Zvonimir Savić, posebni savjetnik predsjednika Vlade za ekonomiju.

Nakon što je i Visoki kazneni sud u slučaju Agrokor odbacio ključni dokaz protiv Ivice Todorića, a riječ je o financijskom vještačenju koje je država platila više od milijun eura, pitanje je kako će se to reflektirati na drugi spor koji Todorić vodi protiv države na arbitražnom sudu u Washingtonu. Tu bi iznos koji bi država mogla izgubiti puno, puno veći i mjeri se, ne u u milijunima, nego u milijardama eura. Itekakav mogući udar na proračun.

Savić nije previše htio komentirati cijeli slučaj, kaže da je riječ o sudskom procesu koji traje i da “nema potrebe razgovarati o tome što bi bilo kad bi bilo”.

“Proračun će bit donesen, proračun će biti stabilan, javne financije su stabilne, udio javnog duga u BDP-u rapidno pada, to je bitno nama, a o stvarima vezanim uz sudske procese drugom prilikom, rekao je Savić.

Dodaje da ne zna na temelju čega se dolazi do brojki o kojima se govori. “Ne znam zašto bismo u proračunu morali rezervirati neka sredstva za nešto što nije materijalizirano. Za takvo nešto nema potrebe. Ja mogu govoriti o suprotnim, pozitivnim stvarima. Puno toga pozitivnog se u Hrvatskoj izdešavalo u posljednjih godinu, dvije, tri četiri dana i možemo govoriti o priljevima, o tome što je pozitivno, a ne samo o negativnom što može biti, a možda se uopće ne materijalizira.”

No treba li ozbiljna država ipak računati na najgori mogući scenarij? Savić kaže da “za ovakvo nešto u ovom trenutku nema potrebe” i podsjeća na sve dosadašnje krize i reakcije Vlade.

“Vlada je bila stavljena pred ozbiljnije krize i kušnje. Sjetite se početka s Agrokorom, trebalo je spasiti tvrtku pa što smo sve preživjeli zadnjih godina – covid pandemija, očuvali smo radna mjesta, gospodarstvo pa potresi, i to smo preživjeli, dobili novac iz Fonda solidarnosti i to sve iskoristili, energetska kriza koja nas je zadesila i s time povezani inflatorni pritisci… Tri-četiri krize gdje je Hrvatska, Vlada pravovremeno reagirala. Sve te krize, ako pogledamo ishod i način kako je upravljano njima, pozitivne su posljedice u smislu naglog oporavka, europskih sredstava, nikad veće vlaće… U trenucima ozbiljnih kriza Vlada je znala u nekoliko navrata naći način kako sačuvati radna mjesta i gospodarstva”, kazao je Savić.

Iako su neka gospodarstva EU-a na rubu recesije ili u krizi, Savić kaže da za Hrvatsku nema straha. “Treba imati u vidu da je Hrvatska zadnje dvije-tri godine, barem što se tiče gospodarstva, među tri-četiri najbrže rastuća gospodarstva u EU-u, to ne smijemo izgubiti iz vida. Ako pogledao dosadašenje prognoze, naš rast BDP-a je revidiran na više, 2.8 posto očekujemo rast, Hrvatska je među najbržima u Europi. Naravno da postoji realna opasnost, ali mjere Vlade, Plan oporavka i otpornosti doprinose oporavku gospodarstva i brzom razvoju. Po korištenju EU sredstava smo među najboljima.”

Savić očekuje i nastavak smanjivanja inflacije. “Niz država ima veću inflaciju od nas – Mađari, Poljaci, Bugari, Rumunji, Slovenci su skoro kao i mi. Inflacija jest visoka, no Vlada je zbog rasta cijena provela nekoliko mjera kako bi ublažila te udare. Očekujemo daljnje usporavanje inflacije. Očekujemo za raiznu cijele 2023. da prosječna bude 8 posto. Za iduću godinu nešto preko tri posto. To je puno niže i to je pokazatelj stabilnosti tržišta. Stopa bi bila sigurno značajno viša da Vlada nije uvela jake mjere subvencije, pogotovo električne energije.”

Komentirajući najavu poskupljenja pekarskih proizvoda, Savić je rekao da najprije treba vidjeti koliko će ono biti, ali da ne bi trebalo biti veliko.

“Kad govorimo o pekarima, uglavnom su to mala poduzeća, za njih je cijena električne energeije gotovo jednaka onoj u kućanstvima. U Hrvatskoj plaćamo drugu najjeftiniju cijenu elelktrične energije u EU-u upravo zbog mjera Vlade. Nadalje, cijeli niz administrativnih, parafsikalnih rasterećanja, cijeli niz poticajnih mjera za fimre i poduzeća doprinose tome da poduzeća mogu reducirati, smanjiti svoje troškove. Smatramo da temelja i razloga velikom poskupljenju nema”, rekao je Savić.

Savić je posebno naglasio da provedba svih investicija iz Plana oporavka i otpornosti ide prema planu. “Nastavili smo pregovore s Europskom komisijom za dodatna sredstva koji bi uskoro trebali završiti. Ukupno na raspolaganju za naše investicije u zdravlje obrazovanje, energetiku, obnovu… imat ćemo preko 10 milijardi eura na. To je po metodologiji EK-a oko 17 posto našeg BDP-a. Po tome smo broj jedan u Europi. Mi smo ispregovarali najviše sredstava u odnosu na veličinu našeg gospodarstva. Hrvatska je prva u EU koja će premašiti 50 posto uplaćenih sredstva u odnosu na alocirana. Mislim da to sasvim dovoljno govori o kapacitetu Vlade”, rekao je Savić.

