Dio umirovljenika mora se prijaviti za isplatu dodatka na mirovinu, ovo su dva načina

Dodatak na mirovinu stiže ovoga mjeseca, ali dio umirovljenika dobit će ga tek u prosincu. Za razliku od onih koji primaju samo hrvatsku mirovinu, oni s inozemnom moraju se prijaviti do kraja studenoga. To mogu učiniti online preko poveznice na stranicama Zavoda za mirovinsko ili ispunjavanjem tiskanice. Pritom je važno dostaviti dokaz o visini inozemne mirovine za rujan.

Ukupna mirovinska primanja ne smiju prelaziti 840 eura, a pomoć iznosi od 60 do 160 eura.

Umirovljenici čija mirovina ne prelazi 840 eura dobit će ovoga mjeseca dodatak na mirovinu. Isti dodatak u prosincu će dobiti i oni koji uz hrvatsku mirovinu primaju i inozemnu, ili samo inozemnu, ali moraju se prijaviti kako bi dokazali visinu svojih inozemnih mirovinskih primanja za rujan. To mogu učiniti na dva načina; online prijavom ili slanjem popunjene tiskanice. Podsjetimo, Vlada je u rujnu donijela odluku o isplati devetog jednokratnog novčanog primanja, ovoga puta zbog ublažavanja posljedica rasta troškova života, piše Mirovina.hr.

Primate inozemnu mirovinu? HZMO je uveo jednu novost

Online obrazac dostupan na stranici HZMO-a

Online obrazac na stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) dostupan je na ovoj poveznici. Tu treba priložiti dokaz o neto iznosu mirovine za rujan 2024. godine. Dokaz može biti potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi neto iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj. Rok za prijavu je 30. studenoga 2024. godine.

Osim prijavom online, dokaz o visini inozemne mirovine može se dostaviti u urede HZMO-a osobno ili poštom. Pritom je potrebno popuniti tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine, a koja se može naći i preuzeti na ovoj poveznici.

Dio umirovljenika državi će dodatak vratiti kroz porez na mirovine, neki će morati dati i više

Korisnici mirovine koji su ostvarili staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na inozemnu mirovinu, na tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine ili online obrascu trebaju označiti polje ‘izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu’. Korisnici samo inozemne mirovine, uz dokaz trebaju dostaviti i broj računa otvorenog u banci u Hrvatskoj.

Visina potpore od 60 do 160 eura

Za korisnike samo inozemne mirovine, osim iznosa mirovine od 840 eura, dodatni uvjet je i prebivalište u Hrvatskoj u trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja odluke Vlade RH o isplati jednokratnog novčanog primanja. Također, uvjet je i da inozemnu mirovinu primaju na transakcijski račun otvoren u banci u Hrvatskoj. Dodatak će biti isplaćen najkasnije u prosincu 2024. godine, a o točnom datumu korisnici će biti pravovremeno obaviješteni, poručili su iz HZMO-a.

Potpore su podijeljene u četiri novčana razreda. Najveći iznos od 160 eura dobit će umirovljenici s mirovinom do 350 eura. Po 120 eura stiže onima s mirovinskim primanjima od 350,01 do 500 eura. Na dodatak od 80 eura pravo imaju svi s mirovinama od 500,01 do 650 eura, dok će 60 eura dobiti oni čija mirovina iznosi od 650,01 do 840 eura.

