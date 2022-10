Istraživanje: Raste interes za putovanjima, evo koje su destinacije popularne

Podijeli:







Izvor: Pexels / ilustracija

Europljani žele više putovati po Europi te ih oko 70 posto planira putovanja u idućih šest mjeseci pri čemu je Hrvatska među popularnijim odredištima, ali sve je više zabrinutih zbog rasta troškova putovanja, pokazuje istraživanje Europske komisije za putovanja (ETC).

Istraživanje Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-Europe Travel – Wave 13 by ETC objavljen je krajem tjedna, a anketno je provedeno u rujnu u Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Nizozemskoj, Italiji, Belgiji, Švicarskoj, Španjolskoj, Poljskoj i Austriji.

Udio zabrinutih Europljana zbog povećanja troškova putovanja, prema istraživanju je porastao na 40 posto, što ETC objašnjava posljedicom globalne ekonomske krize i povećanja ukupnih troškova života.

Unatoč tome, dobrim ocjenjuju podatak od 70 posto Europljana koji planiraju putovanje u idućih šest mjeseci, što je 4 posto više u odnosu na ranije istraživanje ove godine.

Zanimljivim drže što više od polovice onih koji planiraju putovati ili 52 posto to namjerava bar dva puta, što se objašnjava rezultatom suzdržane potražnje za odmorima tijekom pandemije.

Većina ili 62 posto planira prekogranična putovanja po Europi ove jeseni i zime, za što iz ETC-a kažu da je “najsnažniji ‘osjećaj’ za unutar europska putovanja zabilježen od jeseni 2020.”.

Predsjednik ETC-a Luis Araujo komentira to “plodom neumornih napora europskog sektora putovanja da ponovno ojača”, ali da se kriza troškova života nameće kao još jedan neosporan izazov.

Briga zbog troškova raste, a smanjuje se utjecaj covida i rata u Ukrajini

Istraživanje ETC-a pokazalo je da se smanjuje utjecaj covida i rata u Ukrajini na potražnju za putovanjima. Sada je 52 posto anketiranih reklo da taj rat neće izravno utjecati na planove putovanja u idućim mjesecima, što je pad od 6 postotnih bodova u odnosu na stavove iz svibnja.

Slično je s covidom, jer se broj onih koji zbog toga ne bi putovali smanjio na 5 posto.

Za razliku od toga, zabrinutost oko troškova putovanja raste, te moguće povećanje troškova putovanja brine oko 23 posto Europljana, a dodatnih 17 posto brine i zbog učinaka inflacije na njihove financije.

Proračuni za putovanja ostali su na istim razinama od rujna 2021., a 32 posto ispitanih planira potrošiti između 500 do 1.000 eura po osobi na idućem putovanju, s uključenim troškovima smještaja i prijevoza, no zbog manje novca nego prije godinu dana očekuje se da će putovanja i odmori biti kraći.

To potvrđuju podaci da su želje za odmorom od tri noćenja porasle na 23 posto, s 18 posto u rujnu 2021., uz istodobni pad dužih putovanja od sedam i više noćenja, koja su pala na 37 posto od ukupnih putovanja ili za 9 posto od rujna 2021., što po ETC-u znači i da sada putnici dobivaju manju vrijednost za novac nego tada.

Hrvatska među popularnijim odredištima, mladi će putovati manje, a najviše trošiti Poljaci, Nizozemci i Švicarci

Francuska među svim dobnim skupinama za putovanja ostaje najpopularnije odrediše, a slijede Španjolska i Italija, ali i Njemačka te Hrvatska i Grčka.

Istraživanje je pokazalo da će generacija Z (od 18 do 24 godine) manje putovati nego stariji, što u ETC-u smatraju posljedicom rastućih troškova putovanja i manjih iznosa kojima mladi raspolažu.

Stariji Europljani od 45 godina će prema planovima najviše putovati u idućih šest mjeseci, njih više od 73 posto, i to posebice na odmore u gradove (city break) te zbog kulture i povijesti u destinacijama.

Vezano za potrošnju istraživanjem je utvrđeno da će “najvjerojatnije” najviše po osobi na jednom putovanju trošiti Poljaci, Nizozemci i Švicarci – više od 2.000 eura, dok će Nijemci i Austrijanci većinom potrošiti od 500 do 1.000 eura.