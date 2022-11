“Sad se smijemo onome ‘ništa nas ne smije iznenaditi’, ali to je uloga države”

Podijeli :

Ekonomski analitičar i profesor na Ekonomskom fakultetu Ljubo Jurčić u N1 Studiju uživo komentirao je ekonomsku situaciju, proračun za 2023. i druge aktualnosti.

Komentirajući činjenicu da u šest dovršenih, obnovljenih kuća, dvije godine nakon potresa, nitko nije uselio, Ljubo Jurčić je rekao:

“Država treba imati institucije. Jedna je, recimo, vojska koju treba imati. Isto tako ako se dogodi elementarna nepogoda, ne možemo čekati godinama da država intervenira, nego institucija mora intervenirati odmah jer su u pitanju ljudskih životi. Ovo je tipičan primjer toga da institucije ne funkcioniraju ili ih nema ili u mirnodopsko vrijerme ne radimo što bismo trebali. Nažalost, država Hrvatska u institucionalnom smislu ne funkcionira ili čak ne postoji. Dvije godine se ispričavati zbog papira, to znači da ne znaju ni kako institucije trebaju izgledati ni kako treba izgledati procedura obavljanja tih poslova. Smijemo se danas kako smo nekad govorili “ništa nas ne smije iznenaditi”, ali to nema veze sa socijalizmom ni s kapitalizmom ni tržišnom ekonomijom – to je državna uloga. Kao što sam rekao za vojsku – ona mora postojati u slučaju nečega. Mi sad u situaciji izgradnje nemamo stožer, ministri se mijenjaju, ne postoje institucije, ni procedure, ni kontrola toga. Ovo sve što gledamo je improvizacija i predstava.”

Smatra da je Vlada dogovorna jer “nemamo rezultate, nego samo obećanja”.

Na pitanje je li problem novac, Jurčić objašnjava: “Vladi novac nije problem. Dala nam Europa ili ne, mi možemo emitirati novca koliko Hrvatskoj treba. Sad nam treba novac za obnovu i on nije problem. HNB i hrvatska kuna postoje zato da financira hrvatsko gospodarstvo i građane u prilici i neprilici. Ako idemo korak dalje, kad izgubimo kunu, u ovakvim situacijama morat ćemo moliti nekog u Bruxellesu da nam daju koju kunu, odnosno euro. Ali sad je odobren novac, a mi nemamo sustav koji će uložit u obnovu.”

Proračun – posljedica improvizacije

Govoreći o proračunu nije zadovoljan:

“Proračun je činovnički, birokratski je isplaniran. Već 20 godina upozoravam da su fiksirali deficit. Vlada se nije skoncentrirala na povećanje BDP-a ili povećanje zaposlenja, već se potrudilia zadovoljiti EU da imamo što manji deficit. Hrvatske nacionalne ekonomske politike nema. Prvog Nobela za ekonomiju dobio je čovjek koji je razvio sustav ekonomske politike kako je treba kreirati. Sve razvijene zemlje poštuju te principe. U Hrvatskoj uvijek improvizacija. Proračun je posljedica takve politike. On je birokratski da pokrije troškove koje imamo na nivou koji neće sačuvati mlade ljude u Hrvatskoj.”

Dotaknuo se i poreza na ekstraprofit. “Porez se ne smije nametati retroaktivno. Tad ljudi usklade poslovanje pa je po poreznim principima to nekorektno”, rekao je.

O Vladinim mjerama zamrzavanja cijena rekao je što, kaže, ponavlja već neko vrijeme: “Zamrzavanje cijena je u redu na rok od 90 dana, ali ako se rok produži, doći do urušavanja strukture gospodarstva, nestat će jaja, nafte i drugih proizvoda. Neće više biti bitno kolika je cijena nego ima li proizvoda. Ako ga nema, ni čovjek ni industrija ne mogu preživjeti.”

