Pogledajte kako trgovci varaju kupce! Inspekcija ih uhvatila na (ne)djelu

Tržišna inspekcija Državnog inspektorata u razdoblju od 9. do 31. prosinca 2024. obavila je ukupno 163 inspekcijska nadzora trgovaca prilikom provođenja posebnih oblika prodaje robe, a to su akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje, prodaja robe s greškom i prodaja robe kojoj istječe rok uporabe, u kojima je utvrđeno 46 povreda odredbi Zakona o zaštiti potrošača.

Tržišna inspekcija je, kako su naveli, od 9. do 31. prosinca 2024. godine obavljala ciljane inspekcijske nadzore poslovne prakse trgovaca prilikom provođenja posebnih oblika prodaje robe i uvjeta prodaje kao i oglašavanja radi utvrđivanja ima li u njima elemenata nepoštene poslovne prakse, s naglaskom na trgovce koji obavljaju djelatnost trgovine prehrambenim proizvodima, objavio je u četvrtak Državni inspektorat na svojim internetskim stranicama.

Prema podacima Inspektorata, u navedenom su razdoblju obavljena ukupno 163 inspekcijska nadzora, u kojima je utvrđeno 46 povreda odredbi Zakona o zaštiti potrošača.

Od ukupno utvrđenih povreda u 26 slučajeva je utvrđena nepoštena poslovna praksa trgovaca koja se primjerice odnosila na zavaravanje potrošača u pogledu cijena proizvoda ili načina na koji je cijena proizvoda izračunata, odnosno trgovac kao sniženu cijenu iskazuje cijenu koja je veća od referentne cijene, isto tako prilikom oglašavanju isticanje netočnih informacija vezano uz referentnu cijenu. U četiri slučaja je utvrđeno kršenje Vladine odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda u trgovini na malo.

Nadalje, u 18 slučajeva utvrđenih povreda sukladno ovlasti iz Zakona o zaštiti potrošača, primijenjeno je načelo oportuniteta i to za utvrđene prekršaje koji su otklonjeni tijekom nadzora te za koje trgovac nije u povratu počinio prekršaj. Primjerice, primjena oportuniteta se odnosila na neisticanje maloprodajne cijene, neisticanje obavijesti o načinu podnošenja pisanog prigovora, neisticanje uvjeta prodaje, navode iz Državnog inspektorata.

Napominju i da je predviđena kazna za utvrđene nepravilnosti propisana Zakonom o zaštiti potrošača, koji propisuje novčanu kaznu u iznosu od 1.327,23 eura do 26.544,56 eura za trgovca – pravnu osobu, od 1.327,23 eura do 1.990,84 eura za odgovornu osobu u pravnoj osobi te od 663,61 eura do 1.990,84 eura za fizičku osobu – obrtnika. Također, ako se u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da trgovac obavlja nepoštenu, zavaravajuću poslovnu praksu, trgovcu se zabranjuje nepoštena poslovna praksa.

