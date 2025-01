Primorac: Ako itko ima informaciju kako doći do Zorana Milanovića, javite mi

Podijeli :

Robert Anic/PIXSELL / Ilustracija

Predsjednički kandidat Dragan Primorac posjetio je Šarengrad. Tamo je govorio o odnosima sa Srbijom, ali i o svom protukandidatu, aktualnom predsjedniku Zoranu Milanoviću.

“Srbija se nije pridržavala pravila da granice iz bivše države moraju biti održane. Ada pripada Hrvatskoj. Ovo je mjesto gdje sam ja pobijedio u prvoj fazi predsjedničkih izbora. Hrvatska je za to da susjedi idu prema EU-u, ali inzistiram da će Srbija to moći kad vrati demokratske procese u svoju državu i kad ispuni tri ključna uvjeta. Prvo, želim vidjeti arhive JNA u kojima su tajne vezane za agresiju na našu domovinu. Drugo, želim arhive iz Vukovarske bolnice. Treće, svaki lokalitet svih hrvatskih žrtava i svakog čovjeka. Dok to ne ispoštuju, Srbija neće moći ući u EU”, poručio je Primorac.

Komunikacijski stručnjak o debati: Milanović slao otrovne strelice, ali Primorac se dobro držao

“Radimo veliki grešku. Pregovori oko Ade trebaju započeti odmah. Djeluje neozbiljno. Hrvatska to mora napraviti odmah i staviti bezuvjetno da Srbija nikada neće dobiti potporu hrvatske države dok to ne ispoštuje. Ovo je hrvatsko sveto tlo, Hrvatska ga se nikad neće odreći i što Srbija prije shvati to, bit će bolje njoj”, kaže Primorac navodeći da ne treba ponavljati postupak Slovenije koja se na pregovore odlučila u posljednji tren.

“Zabrinjavajuće mi je što nijednu riječ nisam čuo od Zorana Milanovića vezano za ovo pitanje. Mi ne znamo koga on predstavlja, ne znamo kakav je njegov program. On kaže da je to Ustav. Budući da je kršio Ustav, onda on nema programa. U većini država nakon kršenja Ustava morate napustiti dužnosti jer pravila su vrlo jasna. On mora biti predsjednik svih Hrvata, ne samo nekih. Kao vrhovni zapovjednik mora skrbiti i o Hrvatskoj vojsci. Kakav je to predsjednik države koji je zakočio opremanje Hrvatske vojske?”, pita Primorac.

“Prvi je uspio postići nešto nemoguće, podijelio je državu. Njega ne zanima zajedništvo, zanimaju ga podjele jer je to jedino kako on može funkcionirati. Nisu mu sveti grobovi branitelja, nije mu sveta Kolona u Vukovaru, ne razumije ni forenziku ni identifikaciju. Napravio je sramotnu stvar. Sakrio se iza visokih ograda Pantovčaka i dobio zabranu bilo kakvog sučeljavanja sa mnom. Meni je hrvatska na prvom mjestu, njemu je slučajna država. On ima još jednu priliku, u petak. Pozivam ga da ne bude kukavica, da se pojavi na sučeljavanju i da pokaže svoje lice prije izborne šutnje”, kaže o protukandidatu Zoranu Milanoviću.

“Ako itko ima informaciju kako doći do Zorana Milanovića, javite mi. Doći su s velikim veseljem. Nećete uspjeti, on je iza ograde Pantovčaka. Njega je strah, taj strah ga prati od Domovinskog rata do danas”, kaže.

O Miloradu Dodiku

Govoreći o podršci koju je Milorad Dodik pružio Milanoviću, Dragan Primorac kaže kako je SAD uveo sankcije ‘tom čovjeku’ i kako je on protiv Bosne i Hercegovine te dodaje da je Dodik izjavljivao da su svi Hrvati zločinci u Drugom svjetskom ratu te da to najbolje oslikava i što misli Zoran Milanović.

“On je u pet godina mandata primio 10-ak državnika, od toga četiri puta Dodika, to sve govori. Neka mu je dao potporu, to je njegovo pravo i neka tako bude, ali neka to znaju hrvatski građani”, zaključio je.

