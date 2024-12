Počela su zimska sniženja, trajat će do kraja veljače. “Trgovci su dužni učiniti jednu stvar”

Podijeli :

Uobičajeno, nakon božićnih blagdana, a uoči Nove godine, započinju zimska sniženja u trgovinama. Sniženja su počela u petak u fizičkim trgovinama, a putem interneta već u četvrtak navečer.

Sezonsko sniženje, i zimsko i ljetno, traje najduže 60 dana, što znači da će ovo trajati do kraja veljače.

Uoči Crnog petka provjerili smo sniženja. Ne gledajte veliku brojku, nego malu riječ ispred nje

U Hrvatskoj udruzi za zaštitu potrošača (HUZP) i prije ovog sezonskog sniženja upozorili su na moguće zamke koje vrebaju potrošače prilikom kupovine.

“Veliki popusti često su samo mamac za nepromišljene kupnje, ali i za lažna sniženja cijena”, poručuju iz HUZP-a.

Trgovac je dužan istaknuti dvije cijene

Potrošače upozoravaju na najvažnije pravilo prilikom sezonskog popusta: Trgovci su dužni istaknuti dvije cijene – cijenu na sezonskom sniženju i najnižu cijenu tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja sezonskog sniženja.

“Tako će svima biti jasno koliko je zaista njihov proizvod snižen, odnosno koliko manje plaćaju od uobičajene cijene”, kažu u HUZP-u.

Lažni popusti i nepostojeća sniženja po dućanima – potrošači trebaju reagirati!

Tijekom sezonskih sniženja vrijede sva pravila kao i u redovnoj prodaji. Primjerice, cijene moraju biti jasno, vidljivo i čitko istaknute, a isticanjem obje cijene – redovne i snižene, potrošaču mora biti jasno koliko će platiti neki proizvod manje od njegove uobičajene cijene.

Također, ako trgovac tijekom sezonskog sniženja ne proda sve ponuđene proizvode, može nastaviti s prodajom proizvoda po sniženoj cijeni sve do isteka zaliha. No, takvu prodaju nakon 60 dana ne smije više oglašavati kao sezonsko sniženje.

Sezonsko sniženje nije akcijska prodaja

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, sezonsko sniženje jedan je od posebnih oblika prodaje. Druga dva su akcijska prodaja i rasprodaja. Posebni oblik prodaje podrazumijeva prodaju proizvoda i usluga po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji.

Znate li razliku između rasprodaje, akcije i sniženja?

Za razliku od akcijske prodaje tijekom koje se proizvodi prodaju po cijeni nižoj od cijene kakvu imaju u redovnoj prodaji, sezonsko sniženje znači prodaju proizvoda po sniženoj cijeni nakon isteka sezone.

Nekoliko savjeta kupcima

Što se tiče kupovine putem interneta tijekom sezonskog sniženja, u HUZP-u ponavljaju nekoliko zlatnih savjeta:

Kupujte na provjerenim web stranicama. Prije online kupovine provjerite internetske trgovine na besplatnom servisu iffy.cert.hr te provjerite iskustva i recenzije drugih kupaca.

Pročitajte opće uvjete da znate s kim sklapate kupoprodajni ugovor.

Vrhunac je sezone online kupovine, svakoga dana stiže 100.000 paketa. Obratite pažnju na šest pravila

Ne ostavljajte druge podatke o kartici kojom plaćate osim broja računa i svoga imena i prezimena. Nikada ne dijelite i ne šaljite presliku kartice, broj kartice ili PIN.

Ne primajte pakete koje niste naručili. A od dostavne službe zatražite provjeru sadržaja paketa prije preuzimanja. Ako dostavljač to ne dozvoli ili ne da račun, vjerojatno se radi o prijevari.

Kolika sniženja nude trgovine

U nekim trgovinama još traju božićne akcije pa zasad nisu istaknule svoja zimska sniženja, ali smo provjerili petnaestak trgovina nekih poznatih brendova koje su to učinile. Evo kolike popuste nude tijekom zimskog sniženja:

Bershka do 50%

Borovo do 70%

Calzedonia do 50%

Deichmann do 50%

Europa 92 do 50%

H&M do 50%

Hervis do 50%

Intersport od 20 do 40%

JYSK do 60%

Mango do 50%

Massimo Dutti do 50%

Pull&Bear do 40%

S.Oliver do 50%

Stradivarius do 40%

Terranova do 70% na online kupovinu

Timberland do 50%

Zara do 40%

