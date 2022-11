Ljudi donose čudne odluke u recesiji. Također smo skloniji paničarenju i pogrešnom rukovanju novcem, kažu stručnjaci za financije i ekonomisti za Business Insider.

Profesor Dan Ariely, bihevioralni ekonomist na Sveučilištu Duke, kaže da ljudi u periodima ekonomskog pada postaju ranjivi na takozvani “mentalitet stada”, podložniji su razmišljanju o nestašicama i uvjereni su da su stvari gore nego što zaista jesu.

“Kada je situacija nesigurna, ljudima je vrlo teško jasno razmišljati,” kaže Ariely. “Recesijama su u definiciji nesigurnost i strah.”

Faktor straha

Ekonomisti Bloomberga nedavno su izjavili da su izgledi za recesiju 2023 godine 100 posto. Izvršni direktor Goldman Sachsa, David Soloman, krajem listopada je rekao da će se američka ekonomija suočiti s “dugotrajnim padom.”

Recesija, ili strah od recesije, izaziva osjećaje financijskog beznađa, kažu stručnjaci. Ti osjećaji mogu biti izazvani lošim vijestima o široj ekonomiji. Pogoršanje obično započne s padovima na burzi koji zabrinjavaju ulagače.

Ramit Sethi, osnivač edukacijske stranice za financije I Will Teach You To Be Rich, (Naučit ću vas kako biti bogat), kaže da na njegove klijente često utjecaj imaju vijesti o široj ekonomiji nego ono što se događa s njihovim osobnim financijama.

“Ljudi će pročitati naslove u vijestima, čuti o čemu pričaju njihovi prijatelji i tako stvoriti sliku o svijetu,” kaže Sethi. “Trenutno više no ikad dobivam pitanja o inflaciji.”

Sethi savjetuje da se više fokusiramo na vlastite dugoročne financijske planove nego na negativne naslove u vijestima.

Chad Rixse, direktor financijskog planiranja u tvrtci za investicijsko savjetovanje Forefront Wealth Partners, kaže da ljudi emocionalno reagiraju na značajno smanjenje bogatstva i ponašaju se iracionalno da bi zaštitili ono što im je ostalo – iako se i burze, ali i ekonomija sama, ponašaju ciklično.

U kaosu sukobljenih mišljenja i nesvjesne iracionalnosti, izazovno je pokušati mirno proći kroz recesiju, a da ne nanesete štetu svojim financijama.

“Kada situacija nije sigurna u vanjskom svijetu, dobro je negdje naći osjećaj kontrole,” kaže Ariely. “Upravljanje novcem na dobar način zahtijeva mnogo motivacije i samokontrole.”

“Ako želiom da se ljudi dobro nose s recesijom, moramo im dati alate da donose dobre odluke. Ako se osjećaju izvan kontrole, to neće imati samo ekonomske posljedice, već i psihološke,” dodao je.

Razmišljajte hladne glave

Jeremy Schneider, osnivač stranice za financijske treninge Personal Finance Club, kaže da je za mnoge ljude priprema za recesiju kao priprema za uragan.

“Nastavite činiti iste stvari tijekom loših razdoblja koje činite i za vrijeme dobrih razdoblja – nemojte trošite više nego što si možete priuštiti, otplatite dugove, i uštedite dovoljno za nepredviđene situacije koje mogu potrajati 3-6 mjeseci,” kaže Schneider.

Ako ste nesigurni oko vlastitih financija, stručnjaci savjetuju da štedite tako da usvojite nove navike trošenja. To je dobar savjet bez obzira na stanje u široj ekonomiji.

Nikolai Roussanov, profesor financija na Sveučilištu u Pennsylvaniji, kaže da je najveća greška to što mnogi ne uštede dovoljno prije nego do pogoršanja ekonomske situacije dođe.

“Recesija će otkriti probleme koje ljudi već imaju,” kaže. “U dobrim vremenima, kada su kamate niske, vaša perspektiva neće biti jasna jer ćete razmišljati samo koliko je lako dobiti kredit.”

Držite se plana

Efikasno planiranje za recesiju je kao odgajanje djece, kaže Sethi.

“Samouvjeren roditelj takav je jer je sposoban,” kaže. “Naučio je, vježbao je, pitao je druge ljude za savjete i držao se plana. Isto je i s novcem.”

Emilie Bellet, osnivačica Vestpoda, stranice koja želi osnažiti financijsku moć žena, kaže da pomaže dublje razmišljati o novcu i razlogu iz kojeg ga trošite.

“Razmislite što za vas novac znači, kakve su vaše vrijednosti, ali i budući ciljevi,” kaže Bellet. “Nemojte se povoditi za time što drugi imaju, budite iskreni prema sebi. Vrlo je lako popustiti napasti da se uspoređujete s drugima.”

