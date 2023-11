Ministar Primorac predstavio trezorske zapise za građane, evo koliko trebate uložiti da biste dobili 1000 eura

Podijeli :

Ministar financija Marko Primorac održao je u utorak konferenciju za medije na temu neoporezivih primitaka i trezorskih zapisa.

“Znate da smo negdje u ljetnim mjesecima odlučili našim građanima ponuditi trezorske zapise koji predstavljaju vrijednosni papir koji se prodaju uz diskont i prvi puta ćemo sada predstaviti osnovne elemente tog papira, odnosno mogućnost koju hrvatski građani imaju u smislu participacije u emisiji ovih vrijednosnih papira. Građani mogu sudjelovati već i u prvom krugu, odnosno upisa na pirmarnome tržištu. Bitno za istaknuti je da je i do sada postojala mogućnost da građani putem svojih brokera ili drugih agenata sudjeluju na ovom tržštu, ali to je uglavnom bilo namijenjeno velikim igračima, investitorima, ulagačima. Nama ovdje je cilj, naravno, uz povećanje participacije građana u javnom dugu prošititi ulagačku bazu i, naravno, povećati razinu financijske pismenosti i zato smo odlučitli najaviti i ovo izdanje trezorskih zapisa koji će imati dopsijeće do godinu dana”, rekao je Primorac.

Ciljani nominalni iznos izdaanja je 440 milijuna eura kako za institucionalne, tako i za privatne ulagače – građane građane. Upis će biti otvoren u dva kruga. U prvom građanima, u drugom institucionalnim investitorima.

Primorac je dodao da Ministarstvo ima mogućnost prihvatiti veću ili manju ponudu, može prilagođavati iznos. “Spremni smo, ako potražnja bude veća i povećati iznos, pratit ćemo situaciju.”

“Minimalni trezorski zapis, minimalni upis je tisuću eura po ulagatelju. Jedan trezorski zapis. To će biti nominalna vrijednost koju će građani koji budu upsivali dobiti po dospijeću. Datum izdanja je 23. studenoga pa je onda 364 dana nakon toga, jednogodišnje će biti dospijeće i tada će građani dobiti tih 1000 eura. Ali stvarni upis počinje već ranije, 13. studenoga. Datum dospijeća je 21. studenoga 2024. i godišnja stopa prinosa 3,75 posto. Oova stopa bi bila ostvarena kada bi se taj instrument držao godinu dana – 365 dana. S obzirom da će ovdje biti 364, biti za decimalu manja 3,74. Da ne bi bilo gdje nam je nestala jedna dedcimala”, objasnio je Primorac.

Drugim riječima, ako u državni trezorac uložite tisuću eura, nakon godinu dana zaradit ćete 37,4 eura.

Upisani iznos se računa kao cijena zapisa, a cijena koja omogućava prinos od 3,74 posto je 963,95 centi.

Građanin koji želi zaradu od 1000 eura, drugim će riječima platiti zapis od 963,95 eura te će nakon godinu dana dobiti tisuću eura.

