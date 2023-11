Platili ste račune, stan je neoštećen, a najmodavac vam ne želi vratiti polog. Koja su vaša prava?

Podijeli :

Veliki broj građana koji žive u iznajmljenom stanu ima problema s najmodavcima. No, što kada taj problem direktno predstavlja vaš trošak? Što kada redovito plaćate stanarinu, režije, pa čak i popravke, stan održavate i brinete o njemu kao o vlastitom, na vrijeme najavite svoj odlazak, a onda vam dočeka najmodavac ne želi vratiti polog, prenosi Dnevnik.hr.

Iako polog služi tome da zaštiti najmodavca od neodgovornog podstanara i, u načelu, trebao bi biti vraćen ukoliko u stanu nema štete ili dugova za režije te stanarinu, praksa je ipak nešto drugačija.

Uobičajeno je da podstanar uplati polog u visini jedne stanarine, a ponekad čak i više, ovisno o dogovoru s najmodavcem. Za onoga tko ga treba platiti to je veliki iznos, pogotovo s današnjim cijenama najma, no lakše ga je izdvojiti kada znate da će vam biti vraćen. No, što kada stanodavac polog ipak odluči zadržati? Mnogi to naprave pod isprikom da se radi o novcu za “krečenje” ili “pospremanje stana”. No, kapara zakonski ne može služiti za to. U nastavku doznajte kako dobiti natrag novac koji vam je nepravedno oduzet, piše Dnevnik.hr.

Ugovor o najmu

Za početak, važno je da u najmu niste “na crno”, odnosno da postoji ugovor o najmu. Bez ugovora nema ni službenog dokaza o pologu, pa ga najmodavac nije dužan ni vratiti. Ako polog, odnosno pravno nazvana kapara, nije definiran ugovorom o najmu, moguće je tražiti priznanicu na kojoj su navedeni datum, vrijeme i mjesto davanja pologa, kao i podaci o podstanaru i najmodavcu. Priznanicu trebaju potpisati obje strane, a valjana je i bez ovjere javnog bilježnika. Ipak, ako ju ovjerite ona postaje javnobilježnički akt, a time i ovršna isprava. U prijevodu, sukob neće završiti na sudu, već će sud naložiti provođenje ovrhe novčanih sredstava najmodavca, u svrhu vraćanja tražbine (pologa).

Dokazi o stanu

Još jedan koristan savjet je da prilikom useljenja popišete sve što se u stanu nalazi, kao i eventualna oštećenja. Dobro je i fotografirati stan kako bi se vidjelo stanje u kojem se nalazi. Fotografije treba priložiti ugovoru.

Nije loše o svakom kvaru ili oštećenju odmah obavijestiti vlasnika, a svakako treba i sačuvati sve račune za popravke koje ste platili. Još jedan koristan savjet je s najmodavcem odmah po najavi izlaska iz stana dogovoriti vraćanje pologa. Budući da je visina pologa obično ista kao visina mjesečnog najma stana, opcija je i da zadnja stanarina zapravo bude plaćena iz pologa.

Na kraju, ako su ispunjene sve obaveze i u stanu nema nastale štete, najmodavac je dužan vratiti polog. Detalje povrata pologa definira Zakon o obaveznim odnosima, članci od 303 do 305.

Razlaz bez dogovora

Ako unatoč upozorenjima i ugovoru, najmodavac ne želi vratiti kaparu, možete ga prijaviti poreznoj upravi, ali i angažirati odvjetnika koji može sastaviti dopis, pozvati se na sve dokaze koje imate i zatražiti povrat novca.

