N1 doznaje: Ponovno otkazana skupština Fortenove, propao dogovor s mirovincima

Kako je potvrđeno za N1, Fortenova je drugi put zaredom otkazala Skupštinu imaoca udjela u krovnoj zakladi Fortenova STAK, i to nakon okupljanja udjelničara u Amsterdamu, i nakon gotovo 45 minuta dodatnih napetih pregovora.

Skupština je trebala početi danas u 9 sati u Amsterdamu, a u pozadini novog otkazivanja je, kako doznaje N1, odustajanje hrvatskih mirovinskih fondova od plana da zajedno s Pavlom Vujnovcem isplate Sberbank za 500 milijuna kuna i tako preuzmu kompaniju. Naši sugovornici tvrde da se u posljednjih 48 sati odvijala prava drama u upravama i nadzornim odborima hrvatskih društava za upravljanje mirovinskim fondovima, i da je najveći otpor ovakvoj ideji pružio dio Nadzornog odbora AZ fonda, preciznije predstavnici Allianza.

Poslali smo im upit, ali do zaključenja ovog teksta nismo dobili odgovor.

Dio mirovinaca mijenjao je u tom periodu stavove, a očito je da su zagovaratelji ove ideje do zadnjeg gajili nadu u uspjeh, i bili spremni još jednom otputovati u Amsterdam usprkos svim znakovima koju su nagovještali neuspjeh.

Nakon ovog najnovijeg zapleta, jedina koliko-toliko razrađena opcija za isplatu Rusa jest ona koja uključuje mađarskog oligarha Daniela Jellineka, no budući da se njegov plan temelji na direktnom ugovoru sa Sberbankom (u scenariju s mirovincima sama Fortenova bila bi posrednik), on još uvijek čeka dozvole nekoliko nacionalnih tijela za nadzor sankcija, uključujući onog britanskog i hrvatskog. Osigurati ih u sljedeća dva dana, prije nego što poslovanje s Rusijom 31. listopada postane dodatno komplicirano zbog nove faze sankcija, djeluje kao nemoguća misija. To je, naime, datum kada prestaje važiti izuzeće od sedmog paketa sankcija Rusiji, koje se odnosilo na procese prodaje koji su u tijeku.

Podsjetimo, ovo je već drugo otkazivanje tzv. trećeg pokušaja sazivanja skupštine. Prve dvije skupštine završile su bez odluka jer Sberbank zbog sankcija nije mogao glasati, a bez njih nije bilo moguće osigurati kvalificiranu većinu. Plan drugog najvećeg suvlasnika Pavla Vujnovca i njegovih partnera bio je da se u skladu s društvenim ugovorom Grupe pri trećem pokušaju sazivanja skupštine primijeni pravilo po kojem se većina definira kao postotak prisutnih, a ne svih suvlasnika. Tako bi odluke bile donesene i bez glasova Sberbanka.

Iako je sve to izgledalo kao dobro razrađena predstava, taj treći pokušaj neočekivano je otkazan 8. rujna jer je Sberbank tužio ostale suvlasnike nizozemskom sudu. Neslužbeno doznajemo da Ruse nije zasmetala sama ideja da ih se pokuša isplatiti, nego dodatna odredba po kojoj bi potrebna većina za odlučivanje ubuduće iznosila čak 70% prisutnih glasova. Kako je Vujnovac već na 29%, jasno je da bi on u tom slučaju bio na korak do toga da postane čovjek bez kojeg se u Fortenova grupi ne može ništa. Prvostupanjski sud u Nizozemskoj dao je za pravo Sberbanku, odnosno je zaključio da se takve promjene prava suvlasnika, pa bili oni i pod sankcijama, ne mogu donositi bez njih samih. Skupština je nakon toga otkazana, a Vujnovac se žalio višem sudu.

Budući da ta žalba još nije riješena, za pretpostaviti je da je nova skupština za ovaj petak bila sazvana pod pretpostavkom da će Sberbank, u vremenskom škripcu i sa konkretnom ponudom mirovinaca na stolu, odustati od svoje sudske blokade. Sada je teško vjerovati da će se isplata Sberbanka dogoditi do 31. listopada, pa će se cijeli proces dodatno zakomplicirati uoči, za Fortenovu ionako vrlo izazovne, sljedeće godine u kojoj mora refinancirati vrlo nepovoljan kreditni aranžman težak više od milijardu eura. Da će to s ruskim suvlasnicima biti teško, ne krije ni Vujnovac koji je posljednjih dana nekoliko puta ponovio u javnosti da činjenica da je jedan od njeznih suvlasnika pod sankcijama predstavlja rizik za Fortenova grupu.

