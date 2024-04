Najbolje od zadnjeg dana festivala – donosimo kratki pregled s Dana komunikacija

Podijeli :

Dani komunikacija 2024. / Emica Elvedji / PIXSELL

Posljednji dan ovogodišnjega izdanja festivala još dugo nećemo zaboraviti, a bez sumnje smo učvrstili stav da Dani komunikacija na svoju pozornicu dovode najzanimljivije sugovornike – ali i da okupljaju najbolje od domaće industrije.

„Sljedećih deset godina znanost će biti usmjerena na istraživanje sjećanja“, poručio je jedan od vodećih svjetskih neuroznanstvenika Moran Cerf powered by Hrvatski Telekom, stručnjak za nesvjesne, ali možda upravo zato ključne bihevioralne procese potrošača, na subotnjem predavanju u sklopu Dana komunikacija, poznatoga komunikacijskog festivala koji se ove godine održao od 11. do 14. travnja u Rovinju. Studije predvodnika nove generacije marketinških lidera – tako je ovoga znanstvenika svjetskoga glasa opisao upravo otac modernog marketinga Phil Kotler – domaćim su komunikatorima rasvijetlile naše procese odlučivanja i korake kojima je na njih moguće utjecati, uključujući predviđanje ljudskih interesa i afiniteta.

Na Danima komunikacija nikada nije dosadno – a ovom su prilikom odlučili ispitati i zašto smo, kao društvo, toliko gladni spektakla osnivača notornoga američkog Fyre Festivala Billyja McFarlanda, s kojim je razgovarao Davor Bruketa. McFarland pokrenuo glazbeni festival koji je 2017. grandiozno najavljivan kao jedinstveno luksuzno iskustvo i san svih partijanera instagramske ere, koji su podržale poznate osobe poput Belle Hadid i Kendall Jenner, a na licu mjesta ispostavio se kao jedna od najvećih prevara današnjice. „Zna se da na ovoj pozornici ne bježimo od neugodnih tema – a upravo je Fyre Festival primjer koji kao studiju slučaja možemo promotriti od spektakularnog početka do kobnog pada. I zato nam je danas na Danima komunikacija poslužio kao skandalozan, ali neizbježan poligon za razgovor o važnosti transparentnosti u marketingu i komunikacijama“, poručio je Bruketa.

U subotu je okrugla pozornica velike festivalske dvorane ugostila i briljantnoga Eugenea Cheonga powered by ENNA s nezaobilaznim predavanjem naziva Ten Things, svojom riznicom jedinstvenih misli i spoznaja koje su rezultat njegova životnoga iskustva u kreativnim komunikacijama. „Naš je posao prenijeti emociju, a ne prezentirati puke činjenice. Kako bismo razgovarali s ljudskim bićima, moramo ovladati jezikom emocija“, odlučan je bio Cheong, ujedno osvajač tisuće velikih priznanja za svoj kreativni rad, jedan od začetnika Asian Creative Revolutiona i veliko lice Ogilvyja tijekom mnogih godina koji je sudionike Dana komunikacija ostavio bez daha.

Izvrsnom programu glavne dvorane trećeg su se dana pridružili i kreativka, edukatorica i stručnjakinja za fluidnu komunikaciju među pojedincima – a naročito brendovima, koje uči kako komunicirati samouvjerenije i inkluzivnije Ruby Rare te globalno nagrađivani govornik, autor i komunikacijski trener koji tvrtke, menadžere i lidere pretvara u majstore komunikacije Marnick Vandebroek. U tri festivalske dvorane posvećene domaćim stručnjacima govorilo se o brojnim temama – uključujući one digitalne poput IAB Croatia’s PPP: Is AI Tripping?; o efikasnom komuniciranju i analitikama na velikim međunarodnim tržištima u Is Bigger Better? by IAB Croatia; o hrvatskom digitalnom tržištu u The Bigger Picture: Insights from IAB Croatia’s Online Media AdEx; sve do regionalnih pregleda kreativnosti Meet Your Neighbours: The Balkan… Oops, We Mean CEE Markets Snapshot i niza drugih, a predstavljeni su i IAB-ov novi Online Media AdEx te nove smjernice Attention, now!

Organizatori su povodom zatvaranja desetog izdanja festivala pozdravili svoju DK zajednicu, zahvalili svim predavačima, panelistima, partnerima i prijateljima festivala i medijima te čestitali pobjednicima natjecanja, zatvorivši festivalska vrata – dogodine. Anđela Buljan Šiber, članica Organizacijskog odbora Dana komunikacija, prokomentirala je: „Iza nas su tri nezaboravna dana, a subota je kvalitetom svojih sadržaja bila samo šlag na torti. Svake godine razmišljamo o tome kako nadmašiti prethodno izdanje – bojim se da nas za 2025. čeka jako težak zadatak jer je ovogodišnji festival bio top.“

Sve one koji se ove godine nisu mogli pridružiti velikom slavlju komunikacijske industrije razveselit će vijest da su online kotizacije uz koje je sadržajima glavne dvorane moguće pristupiti i 30 dana nakon završetka festivala dostupne na www.danikomunikacija.com.

O danima komunikacija

Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the box pristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije. Novo izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i ovoga puta u rovinjskom Loneu dočekuje sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni. Više informacija pročitajte na službenim stranicama festivala www.danikomunikacija.com.

O organizatorima

Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) vodeća je strukovna udruga u sektoru tržišnih komunikacija u Hrvatskoj. Članice HURA-e neke su od najboljih i najnagrađivanijih domaćih agencija. HURA organizira nacionalni festival tržišnog komuniciranja Dane komunikacija s pripadajućim natjecanjima Effie, IdejaX, MIXX i Young Lions, marketinšku akademiju HOWtoWOW, regionalnu reviju reklamnih agencija BalCannes, redovne edukacije i mnoge druge projekte. Bori se za poboljšanje tržišnih uvjeta i napredak čitave industrije, što uključuje lobističke aktivnosti, pregovaranje sa zakonodavcem, promociju struke, brojna istraživanja i statistike u industriji, savjetovanje i drugo. Izvan granica djeluje u sklopu svjetskog udruženja agencija VoxComm, EACA-e (Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje), ekskluzivni je predstavnik organizacija Cannes Lions i Effie Worldwide za Hrvatsku te je kroz Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia dio svjetske mreže IAB Global Network.

Pratite nas na službenim Facebook i LinkedIn stranicama, a više o HURA-i saznajte na www.hura.hr.

Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia kolektivni je predstavnik i ambasador industrije interaktivnog marketinga i velike svjetske organizacije IAB Global Network u Hrvatskoj. Djelovanjem unutar Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e), povezuje najvažnije aktere angažirane u rastu interaktivnog marketinga i inzistira na najvišem standardu, a hrvatsko je tržište ovom akvizicijom postalo bogatije za brojne materijale, specijalizirane edukacije, nagrade, istraživanja, analize i network koji će ekskluzivno biti dostupni kroz IAB Croatia.

Više informacija pronađite na www.iab-croatia.com te na Facebooku i LinkedInu.

