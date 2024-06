NEM Dubrovnik 2024., 2. dan: Keynote govori Warner Bros. Discoveryja i BBC Studiosa

Podijeli :

NEM Dubrovnik 2024

Tijekom drugog dana NEM Dubrovnik 2024 oko 1000 sudionika uživalo je u danu punom panela, keynote govora, prezentacija, predstavljanja i networking događanja.

Sanja Božić-Ljubičić i Bartosz Witak, novoimenovani General Manager, Central and Eastern Europe (CEE) Region, BBC Studios razgovarali su o njegovoj viziji kompanije u regiji. Q&A razgovor Insights into BBC Studio’s CEE Journey pružio je uvid u novu eru i rast BBC Studiosa na tržištu CEE-a.

Iznimno očekivan keynote govor bio je onaj Jamieja Cookea, Group SVP and GM CEE, Middle East, Northern Africa and Turkey, Warner Bros. Discovery. Pod nazivom „The Streaming War Isn’t Over…“, g. Cooke otkrio je WBD-ov plan da Max postane jedna od top 3 streaming usluga u iduće 3-4 godine.

Vodeći studiji iz SAD-a predstavljaju novi sadržaj, panel-predavanja o temama u trendu Walt Disney Company predstavio je niz američkih serija raznih podžanrova, koje će biti dostupne nakon ekskluzivnog perioda na platformi Disney+, a Amazon MGM Studios Distribution predstavio je svoj nadolazeći program.

Izzet Pinto, Founder and CEO, Global Agency je, tijekom svoje prezentacije 360 Degrees Marketing in Entertainment Business, objasnio kako tvrtka provodi svoje aktivnosti koristeći brojne kreativne metode.

Tijekom prezentacije Rising Above: Insights on the Resilience of the DTH Market in Central Europe, Eutelsat Group je podijelio informacije o inovativnom novom sadržaju i uslugama koje stvaraju vrijedne prilike za broadcastere i medijske grupe.

Nakon kave i druženja pod pokroviteljstvom SES-a, tvrtka je sponzorirala panel-raspravu Tailored Sports Content Distribution: Strategies for Capitalizing on Opportunities Through the Orchestration of Live Content, o imperativima za broadcastere za lakši pristup globalnom izvoru sadržaja.

Tijekom panela s temom Linear TV Still Matters in CEE pod pokroviteljstvom Moonbuga, panelisti iz kompanija ACT, Warner Bros. Discovery, Paramount Global Content Distribution, ATV te CEO-i Telemacha Croatia i Hrvatske radiotelevizije (HRT) raspravljali su o vitalnoj ulozi koju linearna televizija nastavlja igrati u CEE državama.

Panel pod pokroviteljstvom Wurla pod nazivom How FAST Can Complement Existing TV Business fokusirao se na saznanja o inicijativama koje pojačavaju uključenost, proširuju doseg i pokreću rast prihoda dok pokreću TV poslovanje naprijed u današnjem dinamičnom medijskom okolišu. Tvrtke koje su dale svoje uvide u temu bile su Wurl, MEGA MAX MEDIA, All3Media International, Rakuten TV i Davies, Stoychev & Partners.

Tijekom rasprave End of an Era? The Rise of Streaming Partnerships panelisti su razgovarali o velikom pomaku u industriji gdje streameri naginju prema suradnji da bi osigurali profitabilno poslovanje, kvalitetu sadržaja i gledateljstvo. Govornici su bili iz kompanija Omdia, CME, AMC Networks International, Viaplay Group te Maria Valenzuela, nezavisna senior media executive.

Druženje je omogućilo nekoliko kompanija: Happy Hour by Paramount Global Content Distribution okupio je posjetitelje na Pool Terraceu, a nastavilo se tijekom Evening Reception by Wurl na poznatoj NEM Dubrovnik lokaciji, plaži Vala, nakon čega je uslijedio party Eutelsat Groupa.

Više informacija pronađite na službenoj stranici NEM Dubrovnik 2024.

