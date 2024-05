Nijemci svaki mjesec dobivali 1200 eura, a nisu radili ništa. Jesu li se ulijenili?

Podijeli :

Dominic Schiffer, zaposlenik hitne pomoći u Njemačkoj, uspio je isprobati ono o čemu mnogi sanjaju – dobio je univerzalni temeljni dohodak: 1200 eura svaki mjesec kapalo mu je na račun, a da nije morao ni pomaknuti prstom.

“Promijenilo me”, kazao je ovaj 28-godišnjak za Tagesschau. Schiffer je bio jedan od 122 odabranih među dva milijuna prijavljenih. “Za mene je to bio kao dobitak na lutriji, samo raspoređen po mjesecima”, kazao je.

Prvo je to istraživanje takve vrste u Njemačkoj, kojim Njemački institut za ekonomska istraživanja (DIW Berlin) i udruga Moj univerzalni temeljni dohodak ponajprije žele otkriti kako bi se takav mjesečni dohodak odrazio na one kojima zapravo nije potreban. Schiffer je primjerice uz ovaj prihod dodatno radio, no ne u istoj mjeri kao prije, kad je imao dva dodatna posla, jer otplaćuje kredit. “Zahvaljujući temeljnom prihodu konačno više nisam morao razmišljati o tome imam li novca za neke aktivnosti. Postao sam odlučniji, veseliji i više izlazim”, rekao je. A priuštio si je i dodatno osiguranje na radnom mjestu, vozačku dozvolu za kategoriju D i godišnji odmor, piše tportal.

Udruga “Moj univerzalni temeljni dohodak” je i prije ovog istraživanja na poklon davala ovakav dodatni prihod. Praksa je pokazala da to ne čini ljude ljenijima”, rekao je šef udruge Michael Bohmeyer na početku ove studije prije tri godine. Njegova teza je da su ljudi koji dobivaju univerzalni temeljni dohodak zadovoljniji, što se onda pozitivno odražava na njihovu produktivnost na poslu – da imaju osjećaj kontrole nad svojim životom.

Kad govorimo o njemačkim političkim taborima, pristalice ove ideje postoje u svakom od njih, no svatko joj pristupa na drugačiji način. Zeleni se zalažu za nju, no teško da bi je mogli implementirati sa sadašnjim koalicijskim partnerima, liberalima iz redova FDP-a, koji smatraju da nije pošteno primati novac od drugih kad već sami možete raditi. Socijaldemokrati su skeptični, a demokršćani, koji su i sami prije predlagali takve koncepte, sad su protiv njega.

“Zasad se sve to još uvijek čini kao utopija”, priznao je i voditelj studije Jürgen Schupp. Ipak, smatra da bi u budućnosti univerzalni temeljni dohodak mogao postati temeljna značajka socijalnog sustava.

“Svakako ima smisla ovom konceptu isprva pristupiti znanstveno i bez ideologije, da vidimo kako bi se ljudi u takvom sustavu doista ponašali u svakodnevnici”, kaže on. Mladi zaposlenik hitne pomoći kaže da mu je ovaj dodatni prihod puno pomogao u posljednje tri godine, no boji se da bi došlo do velikog rasta cijena kad bi svi građani dobivali temeljni dohodak. Na mnoga pitanja u vezi s ovim konceptom znanost još treba odgovoriti, a rezultati ove studije očekuju se početkom 2025.

