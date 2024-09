Vožnja u leru: Njemačkoj ponestaje opcija za spas autoindustrije

Podijeli :

Volkswagen

Prijetnje povijesnim ukidanjem radnih mjesta i zatvaranjem tvornica u njemačkom automobilskom divu Volkswagenu te padom zarade diljem bitne industrije potaknuli su ministra gospodarstva Roberta Habecka na razgovore o krizi, prenosi POLITICO.

Napeta financijska situacija, borbe s Kinom oko carina na automobile i strogi propisi EU-a o zaštiti okoliša ostavljaju Robertu Habecku malo alata za pomoć industriji koja je gospodarska okosnica zemlje.

Na videokonferenciji zakazanoj za ponedjeljak poslijepodne, Habeck će sjesti s predstavnicima Volkswagena, BMW-a, Mercedes-Benza, Continentala, moćnog sindikata IG Metall i VDA automobilskog lobija, rekao je glasnogovornik ministarstva.

Međutim, očekivanja da će posrnulu industriju spasiti politika Berlina su – mala.

Ugroženi deseci tisuća radnih mjesta

“Veliki dio zadataka mora riješiti sam Volkswagen“, rekao je Habeck novinarima u petak u Emdenu, gdje je obišao VW-ovu proizvodnu lokaciju. “Ovo je posao tvrtke.”

Emden bi mogao biti meta planova štednje te tvrtke, koji bi mogli dovesti do ukidanja do 30.000 radnih mjesta u Njemačkoj, prema izvješću u Manager Magazinu. VW-ovo radničko vijeće je to predviđanje nazvalo “gluposti”.

Nije samo Volkswagen.

Mercedes-Benz kasno u četvrtak smanjio je svoja ranija predviđanja i upozorio da ne očekuje znatni oporavak prodaje luksuznih automobila na ključnom kineskom tržištu. BMW je također početkom ovog mjeseca smanjio prognozu zarade.

Ipak, nije očito što još Habeck može ponuditi posrnuloj industriji, koja je usred vrlo skupog prelaska na električna vozila, ali još uvijek ovisi o prodaji visokoprofitabilnih automobila s motorom s unutarnjim izgaranjem ne bi li ostala u plusu.

Vlada je već uvela porezne olakšice za električne automobile kao službene automobile. Habeck je rekao da bi Berlin mogao poslati “prave tržišne signale” za poticanje prihvaćanja električnih automobila – koji su u kolovozu pali za strmoglavih 68 posto, što je dio pada uzrokovanog prošlogodišnjim ukidanjem subvencija u Berlinu.

Dug popis zahtjeva

Ne očekuje se veće razbacivanje gotovinom, posebno zato što zemlja pokušava smanjiti potrošnju kako bi njemački proračun spriječio veliki deficit. To isključuje povratak na takozvanu “subvenciju za riješavanje” starih automobila — koja je uvedena 2009. i koja je potaknula više od desetljeća gospodarskog rasta.

“Zajedničko gledište na situaciju iznimno je važno”, rekla je čelnica VDA Hildegard Müller za POLITICO, pozivajući na konkretnu akciju protiv “pretjerane birokracije iz Bruxellesa i Berlina i nedostatka ulaganja u infrastrukturu punjenja i vodika te u električnu mrežu”.

Napori EU-a da zaustavi val kineskih električnih vozila nametanjem novih carina također su meta njemačke automobilske industrije. Dok ovu mjeru snažno podupiru zemlje poput Francuske, njemački proizvođači automobila već dugo imaju veliko i vrlo profitabilno tržište u Kini i sumnjaju da će carinama razljutiti Peking.

Industrija već tjednima poziva na uzbunu upozoravajući vladu da će ih planovi EU-a koštati milijarde.

Na ukidanje carina poziva i CDU

Tarife za električna vozila “ne smiju stupiti na snagu”, rekla je Müller. “Za to se borimo s vladom iu Europi… postoji velika opasnost da će carine i moguće protumjere učiniti više štete nego koristi našoj industriji.”

Pritisak da se carine obustave dolazi čak i od stranke predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, konzervativne Kršćansko-demokratske unije.

Prijeteće carine označavaju da je “suradnja politike i biznisa na summitu apsolutno neophodna”, rekla je Julia Klöckner, glasnogovornica CDU-a za ekonomsku politiku.

To nije jedini zahtjev Bruxellesu.

Klöckner je također pozvala Komisiju da odustane od nametanja novih ograničenja emisija koja stupaju na snagu sljedeće godine, a za koja je europski automobilski lobi upozorio da bi industriju mogla koštati 15 milijardi eura u kaznama.

