Obišli smo nekoliko second hand shopova: Pogledajte što se najviše kupuje, koje su cijene…

Do prije četvrt stoljeća Zagrepčani su nošenu odjeću, ali i druge rabljene stvari nabavljali isključivo na kultnom novozagrebačkom sajmištu Hrelić. Onda su početkom ovoga milenija isprva stidljivo počeli nicati second hand shopovi. Njihov "bum" dogodio se u vrijeme velike ekonomske krize 2008. godine i početkom prošle dekade.

U Zagrebu su u međuvremenu neki second hand shopovi zatvoreni, drugi su, pak, otvoreni, a ima i onih koji su još od tih vremena opstali do danas.

Jedan takav je London Text u Ilici gdje nam je voditeljica Kornelija Kunkić, na pitanje kako ide posao, kazala: “Ovisi od dana do dana.”

Opstali zahvaljujući strancima i vintage odjeći

“Živimo u svijetu u kojem ljudi sve više vode računa o štednji i sve više prihvaćaju recikliranu odjeću, tako da posao ide dobro. Radimo već 11 godina i trudimo se biti drugačiji. U ponudi imamo najviše vintage odjeće koju uglavnom nabavljamo iz Engleske. Pratimo što ljudi vole, a u zadnje vrijeme najviše vole upravo šarenu vintage odjeću. Mislim da smo zahvaljujući tome i opstali”, kazala je Kornelija.

Tajna opstanka su, kaže, stranci koji su najčešći kupci jer su i u svojim zemljama navikli kupovati odjeću “iz druge ruke”. Osim njih, dodaje, sve češće rabljenu odjeću kupuju mladi, pogotovo tinejdžeri.

“I među rabljenom robom ima ekskluzive”

U zagrebačkim second hand shopovima prodaje se roba nabavljena izvana, gotovo nijedan ne uzima više odjeću koju bi, recimo, donio netko tko je više ne nosi pa je ondje želi prodati.

“U Hrvatskoj možda sveukupno postoje dva ili tri second hand shopa koji otkupljuju robu. Sva roba dolazi izvana. Možete uzeti onu najlošije ili najbolje kvalitete ovisno o tome što želite prodavati. Mi pazimo na to pa imamo, primjerice, kožnu jaknu čija je cijena inače 500 eura, a kod nas između 50 i 100 eura. I među rabljenom robom ima ekskluzive, a čim je kvaliteta veća, roba je trajnija i duže nosiva”, kaže nam voditeljica London Texta napominjući da cijene u zagrebačkim second hand shopovima nisu kao u Londonu ili Berlinu, nego su prilagođene ovdašnjim kupcima, pa u tome vidi i razlog zašto stranci ovdje vole kupovati.

Dodaje da žene najviše kupuju jakne i kapute, a muškarci traperice.

“Traperice koje u trgovinama koštaju oko 150 eura, ovdje nađu za 50 eura. I to ne bilo koju marku, nego Levi’s ili Wrangler. Imamo veste i za 7 eura koje nisu od prirodnih materijala, ali i prave vunene za 49 eura. Jedan burberry kaput košta preko 1000 eura kad ga kupujete u dućanu, a kod nas je 400 eura”, kaže.

Roba kakve nema drugdje – već od 3 eura

U zagrebačkoj Ilici je i second hand shop Ivona, otvoren prije 15 godina. Vlasnica Danijela Mikulec rekla nam je da posao u pravilu lošije ide u siječnju i veljači, nakon zimskih blagdana, a zatim živne u proljeće, dok najbolje ide u rujnu i listopadu. I ona ističe da su stranci najbolji kupci.

“Oni su nam glavni kupci, a sada su još kod kuće na praznicima ili na skijanju. Domaći ljudi već su nakupovali rabljene odjeće i napunili ormare pa sada dolaze samo ciljano po nešto, tako da ovisimo o strancima”, kaže.

I ona ističe da joj sve češće dolaze mladi kupci tražeći ponajviše vintage odjeću te da je većina robe u Ivoni u rasponu cijena od 3 do 20 eura.

“Radim već jako dugo i iz iskustva mogu reći da su ranije dolazili isključivo kupci koji su jako dobro znali što je second hand i kakvu robu traže. To su oni koji znaju da ovdje mogu kupiti nešto čega nema u dućanima i šoping centrima. Tamo se uglavnom prodaje ista ili slična roba, a ovdje dolaze po ono što je drugačije. Nekad su najviše bile prodavane majice, a one sada najmanje idu. Sada najbolje idu šarene vintage košulje, kožne jakne, svilena kimona… “, kaže vlasnica second hand shopa Ivona.

“Sve što je starinsko ide jako dobro”

Ponešto drugačiji second hand shop od dva prethodna je Ulični ormar u Jurišićevoj ulici. To je, zapravo, vintage retro trgovina gdje se osim odjeće mogu nabaviti i razni starinski predmeti – nakit, torbe, šeširi i drugi modni dodaci.

“Sve mora biti starinsko”, kaže nam prodavačica Valentina, također naglašavajući “vintage” kao kodnu riječ većine ovdašnjih second hand shopova.

“Otvoreni smo već 12 godina i prodaja ide jako dobro. U ponudi imamo najviše talijanske robe i može se reći da smo bazirani na talijanskoj modi. Sva roba koju držimo je vrhunske kvalitete i poznatih marki”, kaže.

U Ulični ormar više zalaze žene, nego muškarci.

“One najčešće kupuju kapute, hlače, majice, a muškarci jakne. Imamo i mnogo mladih kupaca. Djevojke najviše kupuju haljine, šalove, kape… Mladi nam posebno dolaze kada se spremaju za neke tematske partyje, recimo u stilu 30-ih ili 80-ih godina prošloga stoljeća. U pravilu, ovdje se može nabaviti vintage roba kakve nema drugdje u gradu. Često dolaze ljudi s televizije kada snimaju serije ili filmove iz prošlih vremena pa je stoga kod nas moguće i posuditi odjeću”, kazala nam je prodavačica u Uličnom ormaru napominjući da su ondje standardne cijene između 20 i 50 eura.

