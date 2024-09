Obznanjeno je tko bi prvi u svijetu mogao postati bilijunaš, možete li pogoditi o kome je riječ?

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Prema najnovijim predviđanjima, Elon Musk bi već 2027. godine mogao ući u povijest kao prvi čovjek čije bogatstvo će se mjeriti u 13-znamenkastim ciframa.

Predviđa se da će najbogatiji čovjek na svijetu, Elon Musk, postati i prvi bilijunaš na svijetu do 2027. godine, prema podacima tvrtke Informa Connect Academy. Predviđanje se temelji na Muskovoj prosječnoj godišnjoj stopi rasta bogatstva od 109,88 posto, piše zimo.dnevnik.hr.

Musk, koji trenutno posjeduje platformu X, SpaceX, Teslu te druge tvrtke, najbogatiji je čovjek na svijetu, s procjenom bogatstva od 237 milijardi dolara, prema Bloombergovom indeksu milijardera.

Tijekom svoje karijere Musk je bio suosnivač šest kompanija, uključujući Teslu i SpaceX. Očekuje se da će Tesla, čija se vrijednost procjenjuje na 669 milijardi dolara, sljedeće godine premašiti granicu od bilijun eura. Musk je preuzeo Twitter 2022., preimenovao ga u platformu X i obećao da će promovirati manje cenzure i više transparentnosti na toj društvenoj mreži.

Informa Connect Academy također predviđa da će se klubu bilijunaša uskoro pridružiti i drugi milijarderi. Predviđa se da će indijski Gautam Adani, Nvidijin Jensen Huang i indonezijski tajkun Prajogo Pangestu doseći tu prekretnicu do 2028. godine. Francuski milijarder Bernard Arnault, predsjednik LVMH-a, očekuje se da će to učiniti do 2030. godine.

Musk se prvi put pojavio na Forbesovoj listi milijardera 2012. godine s tadašnjim bogatstvom od dvije milijarde dolara. Do 2021. godine prestigao je Jeffa Bezosa kao najbogatijeg čovjeka na svijetu. Iako je nakratko izgubio ovu titulu od Arnaulta 2022. godine, Musk je vratio prvo mjesto šest mjeseci kasnije nakon što su se Tesline dionice oporavile.

