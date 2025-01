Pogledajte koji su uvjeti za odlazak u starosnu njemačku mirovinu 2025. godine

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Dobna granica za odlazak u mirovinu u Njemačkoj pomiče se godišnje za po dva mjeseca. U 2025. potrebno je imati 66 godina i dva mjeseca te svega pet godina staža. Ranije mogu u mirovinu dugogodišnji osiguranici s 45 godina staža, s manje od 65 godina života, dok majke mogu u starosnu mirovinu već sa 63 godine. Korisnike njemačkih mirovina ove godine čeka povećanje od oko 3,5 posto.

Redovna dob za mirovinu u Njemačkoj 2025. je 66 godina i dva mjeseca.

Svatko tko je rođen u siječnju 1959. godine može u redovnu mirovinu u travnju ove godine, ako ima minimalni staž osiguranja od pet godina, prenosi Mirovina.hr.

Sljedećih godina će se dobna granica podizati korak po korak za dva mjeseca za svaku mlađu dobnu skupinu.

Hrvati u starosnu mirovinu idu sa 65 godina, a uvjet za mirovinu žena podiže se 2025. na 63 godine i devet mjeseci.

U prijevremenu mirovinu moći će kada napune 58 i pol godina i 33 i pol godine staža.

Dugogodišnji osiguranici mogu ranije u mirovinu

Svatko tko navrši 45 godina staža osiguranja može, kao i do sada, otići u mirovinu prije navršenih godina života.

No, to više nije umirovljenje sa 63 godine, jer se granica pomiče postepeno za po dva mjeseca sve do 65 godina. Za one koji će 2025. proslaviti 64. rođendan, dobna granica je 64 godine i šest mjeseci.

Žene će od 1. siječnja 2025. morati kasnije u mirovinu: Provjerite nove uvjete

Sva razdoblja zaposlenja koja podliježu plaćanju doprinosa za socijalno osiguranje računaju se u razdoblje staža od 45 godina.

Svatko tko je započeo naukovanje rano, oko 16. godine, i radio cijeli život, lako ispunjava ovaj uvjet.

Međutim, svatko tko je kasno ušao u radni život, poput akademika, ili je dugo primao naknadu za nezaposlene, ne može dobiti ovu mirovinu.

Dugogodišnji osiguranici u Hrvatskoj mogu u mirovinu već sa 60 godina, kada napune 41 godinu staža.

Mnoge majke ostvaruju pravo na starosnu mirovinu, čak i ako su dugo prekidale posao.

Takozvana dječja razdoblja računaju se kada se provjerava je li potrebno 45 godina osiguranja za ovu mirovinu.

Dovoljno je 35 godina osiguranja. Ova se mirovina može dobiti s navršenih 63 godine.

Svi rođeni 1962. mogu ostvariti starosnu mirovinu za one s dugogodišnjim osiguranjem.

Procjenjuje se da će rast mirovina biti oko 3,5 posto

Ako ste rođeni 1963. godine, u invalidsku mirovinu možete sa 61 godinom i deset mjeseci.

Mirovinu s teškim invaliditetom možete dobiti uz odbitke najviše tri godine prije uobičajene dobi za ulazak u ovu mirovinu.

Za one rođene 1961. godine dobna granica za redovno primanje ove mirovine je 64 godine i šest mjeseci.

Ovu starosnu mirovinu ostvaruju samo osobe s utvrđenim teškim invaliditetom.

Usklađivanje mirovina će se kao i uvijek održati 1. srpnja.

Izvješće o mirovinskom osiguranju za 2024. očekuje povećanje od oko 3,5 posto.

Njemačko mirovinsko osiguranje trenutno očekuje nešto veće povećanje.

Koliko će mirovine točno porasti, znat će se tek u proljeće.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.