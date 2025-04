Radnička fronta predala listu za zagrebačku Gradsku skupštinu: Mi smo lijeva opcija

Podijeli :

Sasa Miljevic / PIXSELL

Stranka Radnička fronta predala je u utorak Gradskom izbornom povjerenstvu listu za zagrebačku Gradsku skupštinu, a nositeljica liste bivša saborska zastupnica Katarina Peović poručila je kako je važno "da prava lijeva opcija postoji na izborima u Zagrebu".

“Na izbore ne idemo s kandidatom za gradonačelnika Zagreba, nego samo s listom za Gradsku skupštinu. Mislimo da je važno da prava lijeva opcija postoji na izborima u Zagrebu, da ljudi imaju mogućnost glasati za one koji se misle razračunati sa klijentelističkim skupinama koje uz sav napor još uvijek vladaju gradom Zagrebom i toga smo svi tako bolno svjesni, od pogodovanja Mati Rimcu do raznih Pripuza i ugovora s njima pa do nejasnih situacija s Hipodromom, znači treba se to razjasniti”, izjavila je Katarina Peović Hini nakon predaje liste Gradskom izbornom povjerenstvu.

Tomašević za N1: Sve ozbiljne prijetnje smrću prijavljujem policiji, ne bojim se

Peović kaže da je Radnička fronta jedina direktna demokratska i antikapitalistička stranka koja smatra da nije toliko bitno da uđu u Gradsku skupštinu određeni ljudi, koliko je bitno da se drže nekih konkretnih politika.

Navela je da je drugi na listi za Gradsku skupštinu Denis Geto, dugogodišnji član Radničke fronte, te da na listi imaju jako puno ‘kulturnjaka’ koji su im prišli. Izdvojila je Snježanu Banović, poznatu kazališnu redateljicu, Damira Čučića, poznatog redatelja, Zorana Brajevića, poznatog glazbenika i dobitnika Porina, Tomislava Fiketa, poznatog snimatelja, Nenada Rizvanovića, književnika i književnog kritičara.

“Lista je sastavljena od dugogodišnjih aktivista, politički aktivnih ljevičara koji su stvarno spremni za grad Zagreb napraviti neke bitne stvari – a to je više-manje držati se načela za koje mislimo da bi se lijeva opcija trebala držati”, poručila je Katarina Peović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.