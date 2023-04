Podijeli :

N1

Mnogobrojni prosvjednici u organizaciji Udruge Franak u subotu su glasno i s transparentima na Zrinjevcu ispred Vrhovnog suda od tog Suda zatražili da u roku od 15 dana donese odluku o ništetnosti ugovora s ništetnom valutnom klauzulom i ništetnom promjenjivom kamatnom stopom. O zahtjevima prosvjednika je u Dnevniku N1 govorio Goran Aleksić iz udruge Franak.

Na pitanje zašto su dali Vrhovnom sudu rok od 15 dana da donese odluke, Aleksić je odgovorio:

“Za 75 dana nastupa rok zastare potraživanja. Prema tome, 15 dana je zadnja civilizacijska mjera da se to donose na vrijeme. Inače, ljudi koji još nisu tužili neće imati pravnu sigurnost i sa strahom će ići na sud, odnosno veliki dio njih neće tužiti jer se boje kako će završiti na sudu.”

Aleksić ističe da je Vrhovni sud već imao puno vremena da to riješi, ali da još uvijek nije.

FOTO Održan prosvjed Udruge Franak, traže odluku Vrhovnog suda u roku 15 dana

“Ono što mi tražimo je da u roku 15 dana riješi pitanje ništetnosti cijelih ugovora jer je to pitanje koje se već 4 godine provlači i nije riješeno. Drugo, da riješi pitanje prava na puno obeštećenje za potrošače s konvertiranim kreditima. To je pitanje koje čeka na odgovor od kolektivne presude do danas, prošlo je gotovo 5 godina. Sramota je Vrhovnog suda da nije ispunio svoju ustavnu zadaću i riješio ta pitanja”, poručuje Aleksić.

Podsjeća da je Vrhovni sud već odlučivao o pitanju prava na puno obeštećenje.

“Organizirana je sjednica Građanskog odjela Vrhovnog suda i oni su na toj sjednici trebali s većininskim brojem glasova od minimalno 12 sudaca donijeti meritornu odluku. Najprije je 6 sudaca glasalo protiv nas, u drugoj odluci je 10 sudaca glasalo za nas i onda su donijeli treće hibridno rješenje – 13 sudaca glasalo je da imamo pravo samo za zatezne kamate, ne i za glavnicu duga”, naveo je Aleksić ističući da je sudska evidencija utvrdila da takvo rješenje ne drži vodu, odnosno nije pravno utemeljeno pa je sve vraćeno na novo odlučivanje.

Upitan zašto misli da bi sada suci odlučili drugačije, Aleksić je kazao:

“Jer su dobili informaciju sudske evidencije s obrazloženjima zašto treće rješenje nije dobro rješenje. Imaju dva rješenja – ili potrošači nemaju pravo, ili imaju. Budući da je 10 sudaca bilo za nas, 6 protiv, a 4 neodlučna, očekujem da će se naći bar još jedan koji će donijeti odluku u našu korist.”

“Mi smo za Vladu stoka sitnog zuba”

Uputio je i poruku Vladi: “Nadam se da će Vlada RH konačno jednom napraviti nešto za potrošače i prolongirati taj rok zastare.”

Otkrio je i da je dosad komunikacija s Vladom bila jednostrana: “Mi njima pišemo, oni nama ne odgovore. Mi smo za njih, očito, stoka sitnog zuba.”

Govoreći o daljnjim koracima ako ne stigne odgovor na njihove zahtjeve, Aleksić je kazao da ne mogu ništa drugo nego pomagati ljudima da podižu tužbe bez obzira na pravnu nesigurnost, ali je i dodao:

“Ako ovo sve završi ovako loše kako izgleda, prijavit ćemo RH Europskoj komisiji sa zahtjevom da EK pokrene postupak protiv RH na sudu EU zbog kršenja prava EU jer ako mi ne dobijemo pravo na puno obeštećenje to će biti suprotno presudama suda EU. Nismo usklađeni s pravom EU.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.