Posebni savjetnik premijera za ekonomiju: “Cijela Hrvatska ima razloga za zadovoljstvo”

Zvonimir Savić, posebni savjetnik premijera za ekonomiju, gostovao je u N1 studiju gdje je komentirao rast BDP-a u četvrtom kvartalu prošle godine od 4,3 posto.

Savić kaže da premijer, ali i cijela Hrvatska imaju razloga za zadovoljstvo. “To je najveća stopa rasta u odnosu na godinu ranije. To pokazuje da je Hrvatska nastavila s pozitivnim trendom, a to je već 12 kvartal da bilježimo pozitivan rast. To je rezultat rada vlade, EU fondova, ali i rasta kupovne moći. Možemo biti itekako zadovoljni s gospodarskim rezultatima”, rekao je.

“Biti drugi među 27 zemalja EU-a nije mala stvar. Činjenica da bilježimo veći rast od EU-a što znači da približavamo prosjeku EU-a i taj trend će se nastaviti jer nas prognoze stavljaju među države s najbržim očekivanim rastom”, dodao je.

“Imate 11 država EU-a koje će imati negativni gospodarski rast, to nije slučajno. Kao što nije slučajno što mi bilježimo rast već tri godine”, naveo je.

Na pitanje da je rast potaknut potrošnjom, Savić kaže da je to dobro jer “raste standard, kupovna moć i plaće”. “Imamo povijesno najveći broj zaposlenih osoba i najveći broj nezaposlenih. Sve to doprinosi povećanju standarda i povećanju potražnje za hrvatskim proizvodima što doprinosi rastu gospodarstva”, naveo je.

Dodao je da je za 3,6 milijardi eura veća uplata iz sredstava EU-a nego što je isplata iz hrvatskog proračuna.

Ipak, izvoz pada za 4,4 u zadnjem kvartalu, a ranije je padao i 8 posto. “U recesiji je 11 država u našem okruženju i 2/3 naše robne razmjene vezan je za zemlje EU, ali uvoz je zabilježio još veći pad pa se to negdje anuliralo”; tvrdi Savić.

Navodi da i naša konkurentnost i produktivnost polako raste. “Naša poduzeća sve više izvoze na tržišta EU-a”, dodao je.

