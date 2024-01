Poskupjelo je gorivo. Ovo su nove cijene

Od ponoći je dosta poskupjelo gorivo.

Nove cijene:

1.42 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0.04 EUR/l)

1.43 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0.05 EUR/l)

0.89 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0.04 EUR/l)

1.17 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0.02 EUR/kg)

1.73 EUR/kg UNP za boce (povećanje 0.02 EUR/kg).

Vlada je u ponedjeljak održala telefonsku sjednicu.

“Donesena je i Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju. Vlada Republike Hrvatske je izmjenama Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju tijekom 2022. godine u devet navrata snižavala visinu trošarine na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te u prosincu 2022. godine i na loživo ulje radi ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata, a od početka 2023. u dvadeset i jednom navratu.

S obzirom na to da i dalje postoje okolnosti koje utječu na povećanje cijena energenata te nastavno na snižavanja visine trošarine tijekom 2022. i 2023. godine, predloženom izmjenom Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju se radi sprečavanja njihovih negativnih utjecaja, predlaže snižavanje visine trošarine za najprodavanije energente bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo, za razdoblje od 30. siječnja do 12. veljače 2024., i to za 56.31 eura na 1.000,00 litara bezolovnog motornog benzina i 23.13 eura na 1.000,00 litara dizelskog goriva odnosno 0.0563 eura po litri bezolovnog motornog benzina, 0.0231 eura po litri dizelskog goriva”, poručuju iz vlade.

