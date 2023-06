Priopćenje iz Enna grupe otvorilo niz pitanja: Što planira Pavao Vujnovac?

Podijeli :

Enna grupa

Nakon što je objavljeno priopćenje iz Enna grupe o niz zanimljivih kadrovskim promjena, a posebno je odjeknulo da se s mjesta predsjednika Uprave povlači vlasnik Pavao Vujnovac i prelazi na mjesto u Nadzornom odboru, dok njegovu dosadašnju poziciju preuzima menadžer s respektabilnom karijerom iz Slovenije, Boštjan Napast, otvara se niz pitanja što ti manevri zapravo znače za cjelokupno poslovno carstvo jednog od najmoćnijih poduzetnika u Hrvatskoj

Zašto se Pavao Vujnovac povlači iz operativnog vođenja svojeg golemog carstva, Enna grupe i PPD-a, a s njime i prijatelj mu te poslovni partner Damir Spudić, možemo samo nagađati, no sasvim je moguće da u pozadini leži to što se namjeravaju posvetiti drugim velikim projektima, poput preuzimanja Fortenove.

Pavao Vujnovac se povlači s mjesta predsjednika PPD-a

Svakako je zanimljvo da se pritom Enna grupa priprema i za izlazak na burzu, što će se zbiti bez unosnog plinskog dijela biznisa na čijim je krilima cijelo Vujnovčevo poslovno carstvo i nastalo, pogotovo otkako je 2017. godine sklopio dugoročni ugovor s Gazpromom. PPD se sada pak izdvaja u novu tvrtku, prije koji dva mjeseca osnovani Blue Horizon.

Podsjetimo da je Enna grupa lani imala konsolidirane prihode od osam milijardi eura, dok je PPD imao 4,4 milijarde eura.

Mnogo nepoznanica oko IPO

Kolika je privlačnost „zelene“ Enna grupe za investitore, dakle bez plinskog dijela biznisa koji donosi više od pola prihoda, pitanje je, kao i to kada bi se inicijalna javna ponuda mogla zbiti. U ranijim medijskim objavama spominjao rok od pet godina, no, s druge strane, taj bi se posao realno mogao pripremiti u manje od godinu dana. Drugim riječima, mogao bi se realizirati na vrijeme da Vujnovac prikupi svježi kapital za preuzimanje MidCo, kompanije koja je vlasnik Fortenova grupe, a u kojoj on osobno preko Open Passa sada ima značajan udjel od oko 28 posto, zajedno s Josipom Jurčevićem i Damirom Spudićem. Spomenimo ovdje tek to da u kompleksnoj nizozemskoj korporativnoj strukturi prodaju MidCo, za što sada nije bilo interesa na međunarodnom tržištu, vodi kompanija TopCo u kojoj je Spudić ključni menadžer.

U priopćenju koje je objavljeno u petak ne spominje se nikakav rok za IPO Enna grupe, koja je fokusirana na obnovljive izvore energije, transport i logistiku te hranu, te se spominje golemi investicijski ciklus, na domaćem tržištu kapitala oko svega postoji cijeli niz nepoznanica. No, stvari će se razbistriti brzo ukoliko je to jedan od načina za financiranje preuzimanja Fortenove koja je prije neki dan objavila da je na godinu dana refinancirala dug, odnosno postojeća je obveznica refinancirana u iznosu od 1,1 do 1,2 milijarde eura sa sadašnjim većinskim kreditorom, investicijskom tvrtkom HPS Investment Partners.

Naravno, što će se sve zbivati s Fortenovom u međuvremenu, pogotovo vezano uz sankcionirane suvlasnike i sudske procese koji se vode u Nizozemskoj, pitanje je.

U kontekstu prikupljanja kapitala valja primijetiti da je Vujnovac nedavno pokušao prodati svoj udjel u Pevexu, no ta operacija nije bila uspješna. S druge strane, PPD je uspio ovog proljeća prodati većinski udjel u Petrokemiji, koji je držao zajedno s Inom preko Terra mineralna gnojiva.

Nevezano za spomenute službene pretumbacije u Enna grupi i PPD-u – gdje će Vujnovac i Spudić imati nadzorne uloge, a biznis voditi menadžeri koji dolaze izvana – može se pak primijetiti da se cijela grupa ustrajno pokušava distancirati od imidža vezanog za ruski Gazprom te je tako nedavno i službeno, primjerice, objavljeno priopćenje da su članovi Uprave Pavao Vujnovac i Sabina Škrtić, kao i članovi Uprave PPD-a Ivana Ivančić i Antonija Glavaš, u Washingtonu sudjelovali na gala večeri Atlantskog vijeća, poznatog američkog think tanka. Također, rečeno je da su se sastali s predsjednikom Atlantskog vijeća Fredom Kempeom te sudjelovali u događajima Vijeća s drugim predstavnicima privatnog sektora dok je PPD „najavio razmjenu iskustva i podršku Globalnom energetskom centru Atlantskog vijeća“.

Što pak Enna grupi donosi slovenski menadžer Boštjan Napast koji joj sada dolazi za predsjednika uprave? Energetičaru i logističaru koji je zadnjih godina vodio Luku Koper, burzovnu kompaniju koja je zabilježila rekordne rezultate, a prije toga je bio na čelu slovenskog Geoplina, ne nedostaje stručnih kvalifikacija, a dobro će mu doći i to što se dobro poznaje s Pavlom Vujnovcem. Interesantno je da je sa čela Luke Koper, kako piše slovenski N1, otišao tri godine prije isteka mandata, za što nisu ponuđena obrazloženja. Mediji su pak kalkulirali da će možda otići na rukovodeće mjesto u Mercator, ali osvanuo je u Enna grupi.

