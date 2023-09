Reakcije na novu mirovinsku reformu: “Onima kojima je dobro, bit će još bolje”

Podijeli :

Tko zna koja po redu, stigla je najava nove mini-reforme mirovinskog sustava koja bi, prema Vladinim najavama, trebala osnažiti položaj umirovljenika. Rečenica koju su čuli bezbroj puta.

Evo što o tome misle građani:

“Ja sam zadovoljna. Mislim, oni koji žele srušiti HDZ, ti nisu zadovoljni”.

“Bože sačuvaj, ništa nisu napravili po tom pitanju. Mi hrvatski branitelji pogotovo nemamo nikakva prava”.

S konstacijom da nisu napravili ništa, sigurno se ne bi složio ministar Marin Piletić. Na sjednici Nacionalnog vijeća za umirovljenike donio im je dobre vijesti – raspravljalo se o isplati 13. mirovine.

HZMO otkrio koliko će rasti mirovine, slijedi najveće povećanje do sada Evo koliko će iznositi najviše, a koliko najniže mirovine nakon usklađivanja

“To smo tražili ne danas, nego tražimo… iznijeli smo to prvi put možda prije godinu i nešto, i već smo imali u tom dijelu i zajedničke rasprave, dobili smo određene podatke koji su nam bili potrebni i sada smo u nekoj puno bližoj fazi nego što je to bilo tada”, rekla je Višnja Fortuna iz Matice umirovljenika.

Među temama je i pokušaj da 2. mirovinski stup postane barem malo atraktivniji za 2 milijuna potencijalnih korisnika jer u ovom trenutku on se golemoj većini – ne isplati.

“Jedna od izmjena je omogućavanje jednokratne isplate u visini od 20 posto kapitaliziranih sredstava umjesto dosadašnjih 15”, rekao je ministar Marin Piletić.

Tu je i ukidanje ulazne naknade za 2. stup, a s vremenom će se smanjiti i naknada za upravljanje obveznim mirovinskim fondom.

Nisu se svi za stolom složili oko važnosti drugog stupa koji, pokazuje dosadašnja praksa, uglavnom biraju oni s većim plaćama, koji očekuju i veće mirovine.

“Ima ljudi koji zagovaraju drugi stup, ima ljudi koji su i danas bili na Nacionalnom vijeću koji su rekli da drugi mirovinski stup treba prijeći u dobrovoljni. Zbog toga kroz sve ove zakonske izmjene koje su se dogodile s 1.1.2023. smo formirali i radnu skupinu”, dodao je.

Koja će, kaže, propitati kompletan mirovinski sustav i donijeti određene smjernice što dalje. Reforme u tom smjeru svakako su potrebne.

“Naš mirovinski sustav je dosta robustan, vidite da svakih nekoliko godina imamo bitne reforme i da se zapravo ne dolazi do ugrožavanja fiskalne pozicije države. Uz pametne reforme i promjene, taj sustav dobro funkcionira. Na nama je to da ga napravimo takvim da te mirovine budu veće. To je ključni izazov”, rekao je Danijel Nestić s Ekonomskog Instituta u Zagrebu.

O čemu sve ovisi iznos buduće mirovine i kako je sami možete izračunati Mirovina nakon 35 godina rada: Ovoliko novca dobivaju njemački umirovljenici

Kritičari promjena kažu da one ionako neće pomoći građanima s prosječnim mirovinama. Nego da će se dodatno obogatiti oni s najvećim primanjima.

“Dolazimo do situacije gdje se njima na neki način kompenzira da s obzirom da su imali najviše uplate kroz štednju, zato što su imali najveće plaće, oni će sad jednokratno moći dobiti taj najveći iznos i na neki način kompenzirati to, što kroz mirovinu, što im je mirovina ograničena. Znači, oni kojima je dobro, bit će im još i bolje”, rekla je novinarka Valentina Wiesner.

Neki su analitičari izračunali da se drugi stup isplati samo onima kojima je prosječna plaća tijekom cijelog radnog vijeka bila veća od 1600 eura. Dok je dio zemalja već napustio takav model i ukinuo drugi stup, a krenuo prema jačanju prvog i trećeg, Hrvatska očito zasad ne bira taj put.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.