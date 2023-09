“Ako Milanović ne počne na kraju mandata raditi što i njegova prethodnica, ima dobre šanse”

Podijeli :

Politički analitičar Žarko Puhovski u Newsroomu je komentirao superizbornu godinu koja je pred nama, ali i odnose na političkoj sceni, posebno predsjednika Republike i premijera.

“Bojim se da će opet odlučivati ukorijenjena svjetonazorska opredjeljenja, prvenstveno na strani HDZ-a, ali i SDP-a”, rekao je Žarko Puhovski komentirajući superizbornu godinu koja nas čeka. “Ako su iole točni podaci istraživanja, ispada da je HDZ nepoljuljiv, što god se dogodilo. Besmislica je da Barbarić ugrožava HDZ, ništa ga ne ugrožava. HDZ kao brend sigurno nosi određeni postotak i to je čudna stvar. To se dugo događalo s kršćanskim demokratima u Zapadnoj Njemačkoj, unatoč skandalima”, dodao je.

Mnogi građani ne izlaze na izbore jer im se cijela priča oko politike i političkih prepucavanja zgadila, a Puhovski još ističe da vladajućima odgovara mala izlaznost:

“Meni na vlasti odgovara da ih što manje izađe. Oporba stavlja sve karte na korupciju, a pogledajte što se događa u Splitu pa optužbe Bernardića na račun Tomaševića za kojeg kaže da je korupcijski gori od Bandića. Moguće je da budu dvaput parlamentarni izbori iduće godine ako se ne složi većina. To nije sasvim nemoguće prema današnjim kartama.”

No, dodaje da predsjednik sigurno neće biti izabran u prvom krugu.

“Stalno se govori o građanskoj dužnosti, ljuti me to. Ako budu prvo izbori za EU parlament, to je riskantna igra jer će izlaznost biti manja, a na manjoj izlaznosti će razlika između HDZ-a i oporbe biti manja. HDZ-u treba razvučena harmonika i zato bi po mom sudu bilo pametno da oba izbora budu istovremeno”, rekao je Puhovski.

“Milanović ima pravo na svoje mišljenje, ali suci koji dobivaju novce, a godinama ništa ne rade u DIP-u, odjednom su zabrinuti da bi imali puno posla. Hrvatska je u šoku što prvi put u povijesti ima previše novca. Vlada je napravila dobre stvari, ali cijena je enormno visoka – i cijenovno i ruiniranje ugleda države. Više se ne može naći nitko tko o političkim elitama ne govori s gađenjem”, dodao je.

“Milanović zakočio stvar s veleposlanicima”

Govoreći o situaciji s veleposlanicima i posljednjim izjavama Zorana Milanovića o tome koji je novinarima poručio da se zapitaju kome odgovara ovakva pat pozicija, Puhovski je istaknuo:

“Prije svega državi ne odgovara, građanima ne odgovara. To sigurno manje odgovara Plenkoviću nego Milanoviću jer premijer vodi Vladu koja mora funkcionirati. Milanović ne mora ništa. Plenković neće priznati da ne može postići funkcioniranje. Milanović se postavio kao neka vrsta NGO-a s Pantovčaka, priča što mu se sviđa, što ne, a Plenković ima fiks ideju na stabilnost i ne može javno reći da mašina zapinje.”

Napominje da ne razumije zašto je Zoran Milanović prekrižio cijelu listu prijedloga veleposlanika. “Ne razumijem zašto je prekrižio cijelu listu, to mi se čini statistički nemoguće. Odlučio je – pokazat ću ja vama, sigurno je nekog morao prihvatiti. Problem je što je Milanović odlučio reći – e, sad neću. To je njegovo pravo, ali onda se čudi što je stvar zapela. On ju je zakočio. Ako ne počne pod kraj mandata raditi što je njegova prethodnica radila – sramotiti se ponašanjem, ima jako dobre šanse, ali mislim da ga do toga dovodi njegov karakter više nego strategija.”

Na pitanje nedostaje li prave oporbe, Puhovski odgovara da oporba ni ne postoji. Podsjeća da je Davor Bernardić isključivo prepoznatljiv na gradskoj razini.

“Da se sad Tomašević pojavi na državnoj razini, dio ljudi bi pitao tko je taj. Svi se ponašaju kao da se radi o predsjedničkim izborima. Za parlamentarne izbore morate imati desetke kandidata u raznim mjestima, hodati okolo, putovati po zemlji, to nitko ne radi. To je Tomašević jedino radio u gradu, a imate ljude koji se nisu iz maknuli iz Zagreba.”

